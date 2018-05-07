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節目上遭周玉蔻質疑關說 美女議員情緒崩潰落淚

國家語言發展法初審過了 政府得設台語專屬頻道

2018-05-07 14:07中央社 台北7日電

立法院教育及文化委員會今天審查通過「國家語言發展法」草案，將送院會審議。未來完成立法後，政府得設台語專屬頻道。

初審通過的「國家語言發展法」草案明訂，政府捐助從事傳播的財團法人應提供國家語言多元服務，並得設立各國家語言廣播、電視專屬頻道及各種形式通訊傳播服務。

另外，法案中有關國家語言列國民教育基本課程的規定，會等到12年國教108年新課綱開始實施後3年才會正式上路。

列席會議的文化部長鄭麗君前曾說明，未來「國家語言發展法」草案完成立法後，將有足夠的法制基礎成立台語專屬頻道。她今天在委員會審查草案過程強調，整部「國家語言發展法」就是基於語言不是只有溝通工具，它也是歷史文化的媒介。

除了行政院版，包括民主進步黨籍立委管碧玲、黃國書、許智傑、張廖萬堅、吳思瑤及時代力量黨團都有提出「國家語言發展法」草案版本，最後主要依照行政院版草案條文內容通過，後續將送立法院院會審議，院會審議前不須交黨團協商。

初審通過的「國家語言發展法」草案重點內容還包括：「國家語言」是指台灣各固有族群使用的自然語言及台灣手語；國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制；中央主管機關應定期召開國家語言發展會議，研議、協調及推展國家語言發展事務；政府應定期調查提出國家語言發展報告，建置國家語言資料庫；中央教育主管機關應於國民基本教育各階段，將國家語言列為部定課程。

教育及文化委員會今天審查草案時，與會朝野立委對於攸關政府得設台語專屬頻道的條文內容均無異議，順利通過。不過，中國國民黨籍立委柯志恩指出，外界關切草案內容另有條文提及「學校教育得使用各國家語言為之」，擔心會不會因為授課老師個人的自己想法，造成學生必須在固定上課時間使用不熟悉的語言？

對於柯志恩反映一些家長對相關條文內容的質疑，鄭麗君說，法律強調的是學習權的保障，至於怎麼學？怎麼教？還是回歸教育專業，學校教育有其一套系統。

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