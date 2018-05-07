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更保新書發表 讓國際看見台灣更生教化成果

2018-05-07 14:20中央社 台北7日電

北檢舉辦「中日更生手作展–銅言銅語：LOVE與希望」新書發表會，協辦單位為元大文...
北檢舉辦「中日更生手作展–銅言銅語：LOVE與希望」新書發表會，協辦單位為元大文教基金會。 聯合報記者張宏業／攝影
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北檢與更保台北分會今天在台北101大樓大廳舉行中日更生人手作展覽暨「銅言銅語：LOVE與希望」新書發表會，期盼藉由這個舞台，讓國際看見台灣司法保護與更生教化的成果。

這場活動是由台北地檢署、財團法人台灣更生保護會台北分會主辦；法務部長邱太三、即將卸任檢察總長一職的顏大和與新任檢察總長江惠民、台北地檢署檢察長邢泰釗等人出席。

北檢新聞稿指出，為培育輔導受刑人第二專長，解決出監所後的就業問題，協助他們順利回歸社會，更保台北分會邀請銅藝大師吳宗霖，到台北監獄開辦銅雕藝術課程；台北分會把這些手作藝術品、創作的意念、受刑人與老師上課的對話，結集成「銅言銅語：LOVE與希望」作品集一書。

北檢表示，這場成果展發表，邀請日本熊本保護司會，跨海帶來日本更生人的金雕、皮雕作品，盼讓中、日兩地受刑人、更生人的文創作品走進社區展示，讓民眾看到更生人努力的成果，並提供更生人與社區、民眾的對話的機會，讓社會了解更生人，也使國際間看見台灣司法保護與更生教化的成果。

邱太三致詞表示，矯正署在監所內開辦許多技能訓練課程，目前已超過45項，還在陸續增加中，希望讓受刑人在監所內有一些生活調劑，也幫助他們在賦歸社會上有所銜接。

更生人受刑人
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