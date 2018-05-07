「今晚後別再叫我總長了！」 顏大和告別總長人生

2018-05-07 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北地檢署今天在101大樓租用場地，舉辦新書「中日更生手作展–銅言銅語：LOVE與希望」發表會，特別來賓包括最後一天擔任公職的檢察總長顏大和，由於顏的任期將在明天屆滿，北檢檢察長邢泰釗感謝顏對北檢的支持，率領所有北檢主任檢察官及一級主管，當場致贈「北檢之秤」紀念品給顏，象徵顏總長功德圓滿。

今天來賓包括法務部長邱太三、次長陳明堂、高檢署檢察長王添盛等檢察界高層，協辦單位元大文教基金會執行長楊荊蓀也到場。顏大和上台致詞時表示，「晚上12點開始，拜託大家不要再叫我總長了，因為總長換人啦。」

顏大和在北檢檢察長任內，辦過不少大案，包括台開內線交易案、SOGO禮券案、中信金紅火案、力霸掏空案，更曾因特別費案起訴時任台北市長馬英九，因此有「大和戰艦」封號，有趣的是，馬英九擔任總統後，又提名顏出任檢察總長。

顏大和出身彰化埔鹽，從小天資過人，大三就考上司法官，但他台大法律系畢業後，卻沒立刻投入司法官領域，而是先去當兵，再到民間企業上班，最後才前往司法官訓練所受訓，正式投身司法官。他在司法官任內當過北檢檢察長、高檢署書記官長、高檢署檢察長、檢察總長。

顏大和令記者印象深刻的，是他有年請記者喝春酒，送給記者的「春節禮物」卻是厚達940頁的力霸案起訴書，共起訴107人，頓時讓現場記者全部消失，趕回北檢發新聞。

立法院今年4月行使檢察總長江惠民人事同意權投票，江順利出任，任期4年。江強調，這是榮譽、也是承擔，將與檢察系統共同為司法努力，維護檢察官的獨立性與中立性。