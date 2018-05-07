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飛安會調查員訓練 上山下海加高空缺氧

2018-05-07 08:55中央社 台北7日電

飛安會專題4-4

空難發生的地點不可預知，事故後快速到達失事地點是飛航安全調查委員會調查員的重要任務，調查員平日的重要訓練除了上山、下海，還要親自體驗高空缺氧。

飛安會調查員每次出任務的難度都不同，以今年2月空勤總隊黑鷹直升機在蘭嶼外海空難為例，飛安會分5個階段蒐尋及打撈黑盒子，每個階段出勤人數3至8人，工作天數3至8天，連春節都在海上度過。

調查員都是搭乘海巡署的公務船到失事現場後，再自行跳上民間租來的船舶工作，2月東北季風強烈，調查員出海除了忍受風浪搖晃的不適，還要身手矯捷想辦法安全跳上工作船，在茫茫大海上，耐心且專注聆聽可能來自黑盒子的訊號。

飛安會實驗室主任官文霖說，很多事故調查過程都很艱辛，印象中最驚險的一次，就是2009年莫拉克八八風災後，空勤總隊運補機NA502墜落河谷旁山壁事件。

官文霖回憶，當時因為是颱風過後，現場是斷崖峭壁還有大水，殘骸在山壁上，取得證物，只有挺進，一不小心，隨時會掉落山谷。

2012年大鵬航空的空拍機失事，墜落花東縱谷，飛安會調查員只能徒步到現場，總共花了5天4夜。

因事故調查工作量吃重，調查員除接受黑盒子解讀、殘骸分析的技術外，還要學習事故現場測量，到航空公司學習飛機維修。

調查員的進用由飛安會自行招募訓練，調查員的背景多半是航太、電機系等理工科，有的來自航空公司，部分來自軍方，其中不乏具有維修飛機的經歷，資深調查官一定要有飛行經驗。

為了讓調查員有良好體力，飛安會每年定期舉辦各種體能訓練，包括到山區訓練垂降、到湍急溪流處溯溪，另為清楚機師在高空缺氧下做出的判斷，還特地安排到空軍官校低壓艙體驗1萬8000呎、2萬5000呎高空缺氧下的行為反應。

官文霖說，飛安會人手少，調查人力只有18人，每位調查員要學會很多技能，當遇到事故地點在危險之處時，就是憑藉平時訓練出來的膽識，還有對工作的使命感，克服困難完成任務。

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