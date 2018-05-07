發毛巧合 首次海上空難演練立即成真

2018-05-07 08:56 中央社 台北7日電



飛安會專題4-3

飛安會成立20年來，有些巧合令人發毛，2002年4月飛安會首次進行海上空難高司演練，一個月後發生華航澎湖空難，今年3月才要首次深海打撈演練，黑鷹直升機2月就墜入深海。

飛安會在1998年5月25日成立，飛安會事故調查組長蘇水灶說，成立的頭幾年並無水下事故調查經驗，直到2002年，首任執行長戎凱認為，台灣四面環海，飛安會應先做好大型海上空難調查準備，飛安會還特別向國外訂購了海上空難調查打撈所需的水下聽音器。

飛安會實驗室主任官文霖說，2002年4月，飛安會調查人員特地參觀研發水下武器的中科院萬象館，想了解哪些設備可做為海上空難調查用途，並先慎重舉辦一場高司演練，當年還沒有災害防救法，也無海上空難應變程序，演練等於是跨部會先共同思考海上空難發生時如何處理。

當時交通部、民航局也接受飛安會的看法及建議，認為有必要為因應海上空難救援做好準備，在2002年4月做高司演練，地點就在澎湖航空站。

2002年5月25日下午，華航一架747飛機發生高空解體，墜落澎湖外海。

飛安會人員對才一個月前紙上演練完的事，竟真實發生，直言太巧合，但因才演練過，能很快協調海軍及學界研究船支援救援及打撈殘骸；不過，向國外訂購的水下聽音設備還未交貨，飛安會只能請波音公司協助。

今年空勤總隊黑鷹直升機在蘭嶼外海的事故，又再次讓飛安會對巧合感到不可思議。

王興中說，軍方將15架黑鷹撥給空勤總隊後，飛安會就認為有必要建置黑鷹直升機的黑盒子解讀技術，黑鷹直升機的黑盒子解讀設備正好在去年底剛建置完成。

近幾年包括法航、馬來西亞航空都發生飛機掉落深海飛航事故，原本今年3月，飛安會要首次安排深海打撈調查演練，深度設定水下200公尺，包括美國、加拿大、法國、英國、新加坡、日本、阿拉伯聯合大公國的失事調查單位都表達要來台灣參加。

結果黑鷹事故2月就發生，飛安會直接面臨水下1000公尺搜尋打撈挑戰，所幸雷達及水下聽音器定位正確，最後達成任務，並順利取得黑盒子，飛安會實驗室已完成解讀，正進行事故調查分析。