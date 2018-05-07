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飛安會實驗室練功基地 自編獨家武功秘笈

2018-05-07 08:58中央社 台北7日電

飛安會專題4-2

飛安會成立至今20年，從當年派人到歐美學調查技術，如今建立的調查能力獲國際肯定，並成為其他國家請益對象，飛安會實驗室是重要練功基地，自編的教材已是獨家武功秘笈。

飛安會在1998年5月25日成立，隔年6月，在美國、加拿大及澳洲失事調查組織協助下，建立解讀能量符合國際水準的實驗室，成為真正專業化調查機關，彌補以往發生飛安事故時，民航局對黑盒子解讀、資料處理與分析能力不足的缺憾。

飛安會的實驗室就像調查人員的練功基地，但因預算每年才新台幣6000多萬元，扣除人事費用，一切得省著花，練功設備也是逐年添購，黑盒子解讀器是最重要的武器，現在飛安會已具解讀包括波音、空中巴士、黑鷹直升機等種機型黑盒子的設備及能力。

除了有一般事故的黑盒子解讀設備外，飛安會還有專門針對受損黑盒子的解讀設備及技術，2007年華航在琉球的火燒機事故，因發生地點在日本，由日本運輸安全委員會主導調查，但黑盒子經大火燃燒，日本運安會並無受損黑盒子解讀設備，特別派人將黑盒子帶到台灣，請飛安會協助解讀。

飛安會調查人員除了要解開黑盒子的秘密外，還要學習如何從航空器殘骸中，找出可能造成事故的蛛絲馬跡，所以實驗室也建立殘骸重建軟體，購買高精密3D掃描儀，可檢視肉眼無法察覺的瑕疵。

2016年空難總隊一架直升機在石門外海墜毀，就是用3D掃描儀看到直升機尾翼軸承提前磨損現象，製造商空中巴士直升機公司接受飛安的建議，決定縮短更換年限，且在未更換前，用嚴謹方式檢查。

再者，因應水下打撈的設備已進展到第三代，新式的水下聽音設備，能快速掌握事故機水下位置並畫出方位圖，今年在打撈空勤總隊失事的黑鷹直升機時，就派上用場。

飛安會實驗室硬體設備只要花錢就買得到，但懂得有效運用就要靠功力，尤其在發生空難當時，1秒鐘內就有成百上千筆資料，必須很有耐心一一比對，才有辦法找到關鍵問題。

難能可貴的是，飛安會已看傳承的重要，2003年開始自編教材，例如損壞GPS晶片解讀手冊、事故現場地理繪圖等數10本，全部是飛安會實驗室主任官文霖花10年完成的嘔心瀝血之作。

這套教材，就像飛安會獨家武功秘笈，有中英文版，飛安會不藏私，除了教育訓練飛安會人員之外，還免費到航空公司、軍方授課，傳授如何從黑盒子數據發現飛安立即性或隱藏性的問題，也有國外派人來到飛安會進修飛事故調查課程時，由飛安會人員親自授課指導。

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