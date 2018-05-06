親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
前瞻釋憲遭駁回
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
扁出席餐會動向
政治
軍事
綜合
合康雲極

遭富二代玩弄感情 女子自學法律不惜一切「告死他」

身分證設計比賽 竟然也有統獨戰

2018-05-06 13:29聯合晚報 記者徐偉真╱台北報導

內政部舉辦「身分證明文件再設計」比賽，民眾投稿情況踴躍，各種風格都有。 圖╱取自...
內政部舉辦「身分證明文件再設計」比賽，民眾投稿情況踴躍，各種風格都有。 圖╱取自「身分證明文件再設計」臉書
分享

內政部舉辦身分證設計活動，投稿作品有九成明確標示中華民國，但是網友為了身分證到底該不該有國名、國旗，或是國名應該是台灣，還是中華民國論戰，成為活動網頁討論區最熱門的話題。身分證要不要有性別欄和配偶欄，也有不少網友熱烈討論。

內政部舉辦身分證明文件再設計活動，引發統獨爭論，有網友認為，身分證應寫台灣，不寫中華民國，更不要寫Republic of China。年份記法從民國改成西元，才能和世界接軌。也有網友認為，國名就是中華民國，若不寫中華民國就是違憲，也是一種蓄意的隱性台獨。

內政部官員說，身分證和每個人相關，希望讓越多人參與，活動主要著重在版面文化美學設計意見蒐集，透過活動落實民眾參與精神，票選活動的主要目的，在於鼓勵民眾關注參與，及討論身分證版面美學設計，票選作品僅供美學設計參考，沒有任何法律效力，也不是最後新版身分證的樣式。

官員表示，主辦單位尊重每一位參賽者的設計理念，在活動說明的懶人包和設計範例都有寫中華民國，也有規定作品須置入姓名、身分證字號、相片、出生年月日四個欄位，其他如證件效期、發證日期、配偶等，可依設計理念自由增減，欄位呈現沒有定案，希望大家從美學和欣賞的角度來看這次活動，而不是充滿偏激和誤解。

內政部舉辦「身分證明文件再設計」比賽，有民眾設計直式身分證。 圖╱取自「身分證明...
內政部舉辦「身分證明文件再設計」比賽，有民眾設計直式身分證。 圖╱取自「身分證明文件再設計」臉書
分享

身分證中華民國
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

透明、直式身分證 千件作品參賽

2018-05-06 13:29

聯合報一周大事4/29~5/5

2018-05-06 06:43

探視黑鷹殉職護理師家屬 「如果可以，希望她別出勤」

2018-05-06 00:29

願景／「減塑」人類活的下去嗎？設計能讓這件事變簡單

2018-05-05 21:01

願景／亞太社企高峰會 「幸福小鐵魚」感動66個國家

2018-05-05 19:59

願景／循環經濟大驚奇！他把廢棄咖啡豆殼變杯子

2018-05-05 19:57

蔡邑敏家人盼改善深夜出勤 賴：盼重金禮聘醫護駐離島

2018-05-05 16:19

首屆亞太社企高峰會在台中 陳建仁：台灣交流的里程碑

2018-05-05 12:10

設計大師方序中操刀 臺中花博卡繽紛亮相超吸睛

2018-05-04 10:00

台中國際級創新人本設計 文心路平首段完工用路更友善

2018-05-04 10:00

107年度原住民族瀕危語言復振開跑！

2018-04-30 11:28
看更多

熱門文章

北市又有人偷玩「棄保」？柯P的路 越走越像黃大洲…

2018-05-06 08:00

總統府五四慶祝國際星戰日 詩人渡也感慨：用肛門思考

2018-05-06 10:13

競選奇葩！不花錢不拜票 他連當選了也不知道

2018-05-06 09:00

影／離岸風機高50層樓 蔡英文讚嘆「難想像」

2018-05-05 19:54

連勝文：讓政治流氓失去「權」與「利」 才真是當頭棒喝

2018-05-05 22:44

三度高難度拋槍背後接槍 上兵闖進世儀賽前八強

2018-05-06 11:11

許宗力遭起底 釋憲案昨是今非 當時這樣說的...

2018-05-06 00:02

北農買殘貨送社福 吳音寧又「中槍」

2018-05-05 23:24

柯文哲不用意識形態取暖 姚文智回：你真的和我們不一樣

2018-05-06 12:25

民眾爆料共機飛越馬祖？國防部：是民航機

2018-05-05 22:43

單槍挑戰世界儀隊錦標賽 蘇祈麟闖進前八強

2018-05-06 09:12

時機超敏感...美台國防論壇周四登場

2018-05-05 23:52

蔡英文發豪語「2025年前創造出兩萬個優質的工作機會」

2018-05-05 18:40

蔡英文遠眺風機 驚呼「難想像有50層樓高」

2018-05-05 22:36

空軍飛P-3C執行海軍作戰任務 海空協調程序曝光

2018-05-06 09:44

「雙北共生共榮」 侯友宜：將和丁守中合作推政見

2018-05-06 09:20

藍營重量級人士：大法官拒前瞻釋憲 違憲

2018-05-06 00:35

軍人年改下周審查 柯建銘：年改激情已過

2018-05-06 11:41

民進黨變絆腳石？ 孫大千：柯文哲等著綠主動提分手

2018-05-06 09:12

深澳電廠議題黨內鬧分歧 蔡英文「再溝通」

2018-05-05 22:36

蔡政府喊兩年 「國防自主」仍牛步

2018-05-06 00:14

拒前瞻釋憲 法界：大法官恐不符過往見解

2018-05-06 00:35

北市若出現「三國之戰」 綠將面對兩敵人

2018-05-06 00:16

觀察站／台美軍事合作 牽動兩岸敏感神經

2018-05-06 00:09

綠營擬自提市長人選 丁守中：我的主要對手是柯文哲

2018-05-06 11:15

台北市長選戰 柯營：綠若推人 就是讓丁守中當選

2018-05-05 23:40

「讓柯」最傷新北選情？綠粉「#北市不讓」發酵

2018-05-06 13:34

藍營新北喊團結 侯友宜要拼大贏

2018-05-05 17:05

民進黨政府推參審制 陳水扁：不三不四沒誠意的司改

2018-05-06 12:41

羅智強臉書互動數 超越了柯文哲和蔡英文

2018-05-06 12:38

蔡邑敏家人盼改善深夜出勤 賴：盼重金禮聘醫護駐離島

2018-05-05 16:19

藍營新北展現大團結 周錫瑋表態挺侯友宜

2018-05-05 23:58

拒前瞻釋憲 司法院：決議字斟句酌

2018-05-06 00:35

蔡英文前進竹南 視察離岸風能成效

2018-05-05 18:24

縣市職務列等調整案 試院全院審查會通過

2018-05-06 10:56

白宮反對陸施壓美公司改台灣名 總統府這樣回應

2018-05-06 11:01

陳樹菊力勸再選總統 馬英九尷尬

2018-05-05 23:33

年底大選恐被綠營棄保？ 柯文哲：現在不煩惱

2018-05-06 10:57

民進黨台北推人選？ 蘇貞昌：黨中央會有最智慧的決定

2018-05-06 13:58

影／台灣價值屢遭質疑 柯文哲：何必用意識型態檢視

2018-05-06 13:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top