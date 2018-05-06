身分證設計比賽 竟然也有統獨戰

2018-05-06 13:29 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐偉真 ╱台北報導



內政部舉辦「身分證明文件再設計」比賽，民眾投稿情況踴躍，各種風格都有。 圖╱取自「身分證明文件再設計」臉書 分享 facebook

內政部舉辦身分證設計活動，投稿作品有九成明確標示中華民國，但是網友為了身分證到底該不該有國名、國旗，或是國名應該是台灣，還是中華民國論戰，成為活動網頁討論區最熱門的話題。身分證要不要有性別欄和配偶欄，也有不少網友熱烈討論。

內政部舉辦身分證明文件再設計活動，引發統獨爭論，有網友認為，身分證應寫台灣，不寫中華民國，更不要寫Republic of China。年份記法從民國改成西元，才能和世界接軌。也有網友認為，國名就是中華民國，若不寫中華民國就是違憲，也是一種蓄意的隱性台獨。

內政部官員說，身分證和每個人相關，希望讓越多人參與，活動主要著重在版面文化美學設計意見蒐集，透過活動落實民眾參與精神，票選活動的主要目的，在於鼓勵民眾關注參與，及討論身分證版面美學設計，票選作品僅供美學設計參考，沒有任何法律效力，也不是最後新版身分證的樣式。

官員表示，主辦單位尊重每一位參賽者的設計理念，在活動說明的懶人包和設計範例都有寫中華民國，也有規定作品須置入姓名、身分證字號、相片、出生年月日四個欄位，其他如證件效期、發證日期、配偶等，可依設計理念自由增減，欄位呈現沒有定案，希望大家從美學和欣賞的角度來看這次活動，而不是充滿偏激和誤解。