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陸施壓美航空網站改台灣名稱 川普重砲批胡鬧

聯合報一周大事4/29~5/5

2018-05-06 06:43聯合報 綜合報導

國內新聞：

30日：教育部要求台大重啟遴選校長，台大開臨時行政會議，決議將走訴願等行政救濟程序，5月12日將召開臨時校務會議討論因應。

5月1日：與我長達77年邦誼的邦交國多明尼加，無預警宣布與我國斷交並與中國大陸建交，我國邦交國減至只有十九個的歷史新低。

2日：國民黨台北市長初選民調公布，前立委丁守中以4成7的平均支持率，大幅領先其他三位參選人勝出，將代表國民黨參選年底首都選戰。

4日：台大師生及校友「反拔管」，發起「新五四運動」，要求教育部依法聘校長當選人管中閔。前校長李嗣涔批蔡政府無法無天，傾國用洪荒之力違法拔管；台大物理系主任張顏暉則引用名著「動物農莊」，諷刺在蔡政府底下，「只有豬可以兼獨董、當校長，人不可以」。

國外新聞：

5月3日：中美貿易談判在北京登場，討論包括宣稱中國強迫外國企業進行技術轉讓，及政府對科技發展給予補貼等。新華社稱，中方已做好了全方位準備，美方說若談不成就繼續對中國産品徵收關稅，中國不會妥協屈服。

4日：負責評審諾貝爾文學獎的瑞典學院宣布，今年將不頒文學獎，延後到明年，即明年將有2018及2019年諾貝爾文學獎得主共兩人，這是二戰後諾貝爾文學獎首度未按時頒發。近半年來瑞典學院飽受院士丈夫性騷擾醜聞困擾，導致院士對立，學院表示需要時間恢復外界對學院的信任。

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