探視黑鷹殉職護理師家屬 「如果可以，希望她別出勤」

記者杜建重／攝影 分享 facebook

「如果可以，我希望可以要女兒別出勤。」二月初隨空勤總隊黑鷹直升機後送殉職護理師蔡邑敏的媽媽楊秀菁，昨天從行政院長賴清德手中，接下第七屆南丁格爾特殊貢獻獎，她淚流滿面，因為再多表揚也換不回女兒生命。