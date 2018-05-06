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探視黑鷹殉職護理師家屬 「如果可以，希望她別出勤」

2018-05-06 00:29聯合報 文／陳雨鑫

記者杜建重／攝影
記者杜建重／攝影
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「如果可以，我希望可以要女兒別出勤。」二月初隨空勤總隊黑鷹直升機後送殉職護理師蔡邑敏的媽媽楊秀菁，昨天從行政院長賴清德手中，接下第七屆南丁格爾特殊貢獻獎，她淚流滿面，因為再多表揚也換不回女兒生命。

黑鷹直升機空勤總隊護理師
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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