願景／「減塑」人類活的下去嗎？設計能讓這件事變簡單

2018-05-05 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



「若把燈關掉，每個聽眾把身上的塑膠都拿掉，大家可能都會赤身裸體！」首屆亞太社會企業高峰會「明日亞洲」今天在台中文創園區登場，「減塑消費」的論壇現場，主持人安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠這一句話開場，聽眾都嚇到了。

這麼說一點也不誇張，手機、電腦、衣服、鈕釦、鞋子…塑膠材料在每個人身上無孔不入，全世界塑膠造成的海洋污染經濟損失高達750億美元，超過2兆台幣。

「環保會不會讓人類無法活下去？」台灣「好日子」創辦人簡仲威說，他曾過了半年的「減塑生活」自給自足，還是製造很多垃圾，必須找出「替代材料」並且實用，透過設計力量讓減塑更簡單。

簡仲威創業三年，他從生活中起床第一件事「刷牙」發想開發出零塑化劑、半年可完全自然分解的「竹牙刷」，竹子當作刷柄，豬鬃是刷毛，還加入其他設計元素，一般人刷牙是「握式」用手臂力量刷牙；竹牙刷設計「筆式」也好握，用手指力量就能刷牙，材料、設計都有創新特色。

原本在美國擔任記者與紀錄片製作人的里德帕傑（Reed Paget），15年前發現報導沒有辦法直接解決環境問題，他放下攝影機搬到英國，成立一間販售飲用瓶裝水的公司「Belu Water」，希望引起社會大眾對水污染議題的關注。

Paget在英國走遍70多個水源地，找到頂級飲用水源，用科學檢測確保水質安全，但若用一般的塑膠瓶蓋，水質再好還是「喝下」塑化劑。他的寶特瓶材質以玉米粉萃取物、低排碳量製造， 8周內可被分解，並可製成具經濟效益的堆肥。

Paget還在2011年起透過Blue Water品牌吸引合作伙伴投入水資源改善計劃，成立非營利組織「Water Aid」致力世界各地水源淨化，目前已幫印度一個超過一萬人的村莊開闢乾淨的水源、在西非展開水源改善計畫、也投入倫敦泰唔士河的整治。