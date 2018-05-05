願景／亞太社企高峰會 「幸福小鐵魚」感動66個國家

2018-05-05 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



亞太社會企業高峰會「明日亞洲」在台中文化創意園區登場，這是台灣史上首次最大的社會企業盛會，聯合報系「願景工程」共同策動，針對「食農、銀髮、弱勢就業、環保綠能」4 大主題，邀 15 國、超過 30 名國際講者探討亞洲的社會議題。

開幕主題演講邀請邀請加拿大生物醫學博士生 Gavin Armstrong發明「幸福小鐵魚」並透過買一送一模式，補足飲食中不足的鐵質，避免孩童、婦女貧血。

「幸福小鐵魚」發明者Gavin Armstrong多年前到柬埔寨時，發現當地孩子、婦女時常感到虛弱、疲倦甚至昏倒，深入調查發現是「缺鐵」導致。

Gavin先設計鐵塊說服婦女放在鍋裡跟著食物烹煮，讓鐵質釋放，「鐵塊能吃嗎？」引發質疑，接受度不高，他觀察「魚」在柬埔寨是幸運象徵，製作成「小鐵魚」造型，只要放入鍋子內煮10分鐘，一家人就能獲得鐵質，提供成人每日所需 75％鐵質，小鐵魚可重複使用5年以上，價格也便宜，進而推廣至全球。

Gavin的「幸福小鐵魚」目前在全世界66個國家銷售，他說，「魚」這個符號廣泛被各國市場接受，只有印度無法成功，當地很多人吃素，於是創造「葉子」造型版本，融入文化特色。

「社會企業的創新力量有多大，取決於你的心有多大！」主持演講的行政院政務委員唐鳳表示，想要解決世界性的想法越廣，越能運用全球性資源。

Gavin說，現在「幸福小鐵魚」最大的粉絲是歐普拉。他們統計過，若買鐵劑當營養品，5年要花675美金，但按時吃比例約32％，幸福小鐵魚一隻1.5美元，可連續使用5年全家受惠，使用率達92％。