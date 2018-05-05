願景／循環經濟大驚奇！他把廢棄咖啡豆殼變杯子

2018-05-05 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



很多人每天至少喝一杯咖啡，全球每年有5000億個一次式拋棄咖啡杯被丟棄，衍生「外帶杯生態災難」。澳洲Huskee創辦人Saxon Wright把廢棄的咖啡豆殼變成「Huskee Cup」環保咖啡杯，把不起眼的廢料「升級」成為愛地球的商品。

首屆亞太社會企業高峰會「明日亞洲」在台中文化創意園區揭幕，這是台灣史上最大的社會企業盛會，聯合報系「願景工程」共同策動。

「循環經濟」主題邀請Saxon Wright參與論壇，他是澳洲新創公司Huskee創辦人和品牌總監，有20年咖啡產業經驗，這是第一次到台灣分享自己的品牌故事。

「全球每年大約會生產135萬噸的咖啡豆脫殼殘渣，平均每名咖啡飲用者會貢獻3公斤的脫殼殘渣。」Saxon分享，咖啡豆是剝掉果肉、豆殼的產物，豆殼剝下的數量相當驚人，又不像果皮一樣營養可當肥料，他們靈機一動把新鮮乾燥的豆殼磨成粉，重新填壓製成杯子，HUSKEE的意思就是「豆殼杯」，希望能取代一次性咖啡杯。

「豆殼杯」另一項使命要減少碳排放。Saxon希望「豆殼杯」可做到百分百重新利用，特別講究品質，已通過美國FDA、第三方的認可，確認沒有危險化學物質或食安疑慮，結構也和陶瓷杯不相上下，在2018年2月正式上市，目前有6、8、12盎司等3種尺寸。

循環經濟看似美好，Saxon坦言「豆殼杯」也遇到很大挑戰，雖然解決廢棄物問題，但生意怎麼做？誰要買？市場有需求嗎？循環經濟商業模式必須跨領域合作，現在「豆殼杯」和零售業、服務業、餐飲業合作，希望認同這個理念的業者可以響應。