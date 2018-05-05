蔡邑敏家人盼改善深夜出勤 賴：盼重金禮聘醫護駐離島

2018-05-05 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



黑鷹直升機執勤時失事，機上護理師蔡邑敏在上直升機前發出的LINE曝光。 圖／擷自醫師蔡秀男臉書 分享 facebook 「如果可以，我希望可以要女兒別出勤。」今年2月初隨行空勤總隊黑鷹直升機後送的蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏的家人，今從行政院長賴清德的手中，接下第7屆南丁格爾特殊貢獻獎。

蔡邑敏的媽媽說，當時女兒傳LINE給她說，天好黑、風好大、我好怕，來不及回她就離開了，她接受訪問時說「如果來得及回LINE，希望可以告訴她別上飛機」，行政院長賴清德則說，未來將研擬重金禮聘醫護進駐離島，降低空中救援的次數。

蔡邑敏的媽媽楊秀菁說，蔡邑敏出生在蘭嶼，很多的巧合讓她回到出生地服務，當初自己也是鼓勵女兒到蘭嶼服務，沒想到發生憾事，她說「我很自責，女兒會不會因為我鼓勵她到蘭嶼服務而怨恨自己？」

她提到女兒出勤日的那一天，女兒當下傳LINE給她時，並沒有及時看見，沒想到那卻是女兒最後的一段話，如果時間可以重來，她希望可以拜託女兒「不要出勤」，蔡邑敏的媽媽說，女兒在蘭嶼服務多年，也曾在深夜出勤過，但從未這麼害怕，怕到出勤期間傳訊息告訴她內心的恐懼。

蔡邑敏的媽媽說，當天的氣候狀況真的非常不好，過去都是海鷗機型，剛好那一趟是更換為黑鷹機型後的第一次出勤，若是以過去海鷗機型的標準，那天的氣候根本無法派任務，黑鷹的配備較好，因此出任務的標準也比過去寬鬆，沒想到風雨狀況仍丟了機組人員與女兒的命。

蔡邑敏的媽媽說，希望女兒的犧牲是最後一次，不要再有下一次了，希望政府能夠深思，到底需不需要深夜飛行，氣候的考量是否可以再更加嚴苛，不要再有人因此犧牲了。

行政院長賴清德今天將特殊貢獻獎頒發給蔡邑敏的媽媽前也提及，針對山地離島醫療資源不足，必須要建置空中後送團隊一事，既然要花大筆經費建置後送團隊，不如重金禮聘醫療人員進駐離島，讓離島的居民能夠在地照顧，不用再冒著後送的風險，未來將提高健保給付的額度，朝此方向討論。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，空中後送的派送，都是存在固定的機制，目前也將針對機制做一檢討，像是是否可以成立第三方的視訊同步認證，不過對於院長希望用在地醫療取代後送機制，蔡淑鳳坦言，離島不可能完全沒有後送機制，如何降低風險是持續努力的目標，至於擴大離島醫護的給付，衛福部內部為醫事司主責，內部也將持續討論。