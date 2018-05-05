首屆亞太社企高峰會在台中 陳建仁：台灣交流的里程碑

2018-05-05 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



「明日亞洲 － 2018 亞太社會企業高峰會」上午在台中文化創意產業園區舉行，副總統陳建仁出席開幕典禮致詞。記者鄭清元／攝影 分享 facebook

首屆亞太社會企業高峰會「明日亞洲」今、明兩天在台中文化創意園區揭幕，這是台灣史上最大的社會企業盛會，聯合報系「願景工程」共同策動，針對「食農、銀髮、弱勢就業、環保綠能」4 大主題，邀請 15國、超過30名國際講者探討亞洲重要的社會議題。

副總統陳建仁、台中市長林佳龍、星展銀行（台灣）總經理陳亮丞上午都到場分享台灣公、私部門對於社會企業的未來展望，主題演講邀請邀請加拿大生物醫學博士生 Gavin Armstrong談「幸福小鐵魚」改善柬埔寨人貧血症狀。

副總統陳建仁表示，台灣很多企業都兼顧社會責任，這場國際的「社會企業」盛會研討食農、環保、綠能、弱勢就業，都是亞洲會面臨到的問題，對台灣來說是交流的里程碑。

台中市長林佳龍指出，政府可作為社會企業的分享平台，打造雙贏，台中打造社會創新實驗基地，將有23個團隊進駐。星展銀行總經理陳亮丞說，社會企業希望能解決區域性、全球性的社會問題，2010年星展集團在新加坡總部開始以公益為主軸，會陪伴扶植社會企業。

「幸福小鐵魚」主題演講吸引400多名聽眾到場，Gavin Armstrong多年前到柬埔寨時，發現當地孩子、婦女時常感到虛弱、疲倦甚至昏倒，深入調查發現是「缺鐵」導致。

Gavin先設計鐵塊說服婦女放在鍋裡，讓鐵質釋放到食物中，但鐵塊接受度不高，理想失敗，他觀察柬埔寨把「魚」當作幸運象徵，才製作成「幸福小鐵魚」只要放入鍋子內煮10分鐘，一家人就能獲得鐵質，提供成人每日所需 75％鐵質，一隻魚可使用5年以上，價格也便宜；到了吃素較多的國家印度，「小鐵魚」變成「葉子」融入當地。