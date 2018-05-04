大法官不受理前瞻釋憲案 綠尊重藍遺憾

2018-05-04 21:51 中央社 台北4日電



大法官會議今天決議不受理前瞻釋憲案，對此，國民黨團副書記長蔣萬安表示「令人突兀」，也令人感到遺憾。民進黨團副幹事長吳思瑤則說，尊重大法官的處理。

中國國民黨立法院黨團與親民黨立法院黨團等38名立委認為，前瞻基礎建設特別預算案程序有重大瑕疵，去年聲請釋憲並請求急速處分，大法官會議今天決議不受理。

司法院新聞稿指出，依照司法院大法官審理案件法規定，本案聲請要件不符「立法委員現有總額三分之一以上，就其行使職權」規定，因此不予受理。

蔣萬安向中央社記者表示，本來冀望大法官能夠透過釋憲撥亂反正，制止執政黨以多數暴力，不斷的毀憲亂紀。

蔣萬安說，顯然大法官無視立法院執政黨審查預算時諸多重大瑕疵，狹隘的以聲請立委人數38名，需當時均有參與預算表決才能計入行使職權的人數，因此當時有一名委員未出席及投票因此做出不予受理的決定，憲法守護者最終不受理決定，「令人突兀」，也令人感到遺憾。

至於後續的法律及政治上的攻防，蔣萬安表示，會再跟國、親二黨黨團討論後決定，但絕對會為民眾的荷包做最嚴格的把關，也不會容許一事不二議原則持續出現在國會議場上。

根據司法院的說法，因有一位立委在前瞻預算案審查時，未參與表決，大法官認為不符聲請資格，因此釋憲連署人數未達門檻，親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，人總會生病、有事，當天無法出席會議不代表就是贊成或反對，大法官至少也要先查詢未出席的原因吧？用這樣的原因就不受理，有點牽強。

對於大法官不受理前瞻釋憲案，吳思瑤說，尊重大法官的處理，大法官的不受理也驗證了，在野黨對政策意見、抗爭或杯葛，都應該還是回到體制內的程序為宜，這才是善盡國會監督、正向的立委角色。