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史博館閉館前最後大展 過盡千帆王攀元

2018-05-04 20:18中央社 台北4日電

國寶級畫家王攀元(右二)畫作裡的人物都很渺小，反映他孤寂的人生，圖為「英雄淚」。...
國寶級畫家王攀元(右二)畫作裡的人物都很渺小，反映他孤寂的人生，圖為「英雄淚」。 圖╱聯合報系資料照片
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國立歷史博物館將在7月首度閉館整修，閉館前的最後大展，推出前輩畫家王攀元的「過盡千帆—王攀元繪畫藝術」展，今天下午舉行開幕典禮。

王攀元是第五屆的國家文藝獎得主，民國38年來台後，在蘭陽平原落戶生根，一生創作不輟，51年還與友人組成「蘭陽畫會」。他的作品水墨、油畫、水彩俱有，開創出獨有的孤寂簡逸風格，去年以109歲高壽辭世。

在開幕典禮上，與王攀元因畫結緣、因畫而開啟更多舞蹈創作靈感的舞蹈家姚淑芬帶著舞團獻演，表現王攀元畫作與舞蹈之間的對話，出席致意的文化部鄭麗君也分享起去年到醫院探望王攀元的回憶。

鄭麗君說，那是一個帶著小雨的下午，「在沈睡著的王老師身邊，我跟王老師女兒、多慈大姐談話。最後，也在他耳邊輕輕祝福，保證文化部一定會好好協助籌辦展覽，本來睡著的他，那時微微張開眼睛，然後緩緩舉起手、握住我的手，我知道他很想講話，雖然沒能發出聲音，但我感覺，他很想將他的繪畫經歷告訴我、也想與大家分享。」

在鄭麗君眼中，王攀元的畫作與其創作精神，是用著最小的表現手法表現出最大限度的效果，「他是國寶級畫家，畫筆所到之處，能無限延伸開展出意境，畫面看似孤寂，內裡又有深深的愛，彷彿他的人生、他的心靈都投注在裡面。」

看著父親畫作的展示，王多慈感動落淚，她感謝所有協辦單位對父親藝術生涯的肯定，致詞時，她也分享，「我父親生前常說，創作等於是他的生命，甚至高過他的生命，他曾告訴我們，自己唯一最大心願，就是想成立紀念館，他希望他的畫作不要分散，身為兒女，我們會朝這目標前進。」

「過盡千帆—王攀元繪畫藝術」展自即日起免費在史博館一樓展出至7月1日。

鄭麗君文化部
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