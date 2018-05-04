前瞻釋憲門檻要38票 高金素梅「沒表決」成遭駁關鍵

2018-05-04 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



立法院去年通過前瞻基礎建設特別條例與特別預算案，第一期特別預算高達1071億元，在野立委認為審查和通過程序違憲，國民黨、親民黨立院黨團及無黨團結聯盟立委高金素梅等38位立委連署，聲請釋憲與急速處分。大法官經7個月調查，發現不僅高金素梅沒參與表決，很多議案「0票反對」，不符大法官審理案件法要件，決議不受理。

大審法規定若立委認為「就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者」，立委總額1/3以上可聲請釋憲，依現有的112名立委計算，釋憲門檻為38人。

大法官從預算和條例兩部分來審視。在預算部分，大法官一頁一頁比對前瞻預算的歲出、各款、歲入等表決狀況，發現聲請人之一的高金素梅沒有參與二讀程序任一表決，既然她沒有「行使職權」，依法不得計入釋憲聲請人數。在這情況下，聲請要件就已不合。而原來或曾持反對立場的立委，如果最後表決議案時，改投票支持議案通過，就不得再以「少數立委」的地位聲請解釋，否則就違反保護少數的立法意旨。

預算二讀程序時，反對的立委已不足1/3。

在前瞻條例部分，不論是二讀或三讀的表決結果，當時反對票都不到38票，一樣不符合釋憲聲請要件。而聲請人們又主張前瞻條例第五條違反法律明確性原則，大法官也認為只是抽象的主張，沒具體說牴觸憲法疑義。

司法院秘書長呂太郎表示，如果立委在法律案或預算案審理的時候沒有積極表達自己的主張，「事後就不能來聲請釋憲」，38名連署的立委數雖達1/3，但有一位立委始終沒有出席議案表決，基本上就不符合大審法。