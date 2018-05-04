獲頒生命獎章 中山大得主心路歷程感人

2018-05-04 20:19 中央社 高雄4日電



中山大學企業管理學系助理教授王致遠（左）獲周大觀基金會「2017熱愛生命獎章」，資工系大四生劉庚銘(右)獲頒周大觀「熱愛生命獎學金」。聯合報系記者徐如宜／攝影 分享 facebook 中山大學企管系助理教授王致遠四肢截肢後重返校園任教，資工系腦麻生劉庚銘力爭上游致力研發智慧型輔具，兩人今天獲頒周大觀熱愛生命獎章，並述說一路走來的心路歷程。

周大觀文教基金會下午在中山大學頒發周大觀熱愛生命獎章和獎學金給王致遠及劉庚銘。

王致遠豁達看待人生巨變，3年前不明原因感染，導致多重器官衰竭險喪命，四肢末端因而截肢，出院後裝上電子手與義肢，重新學習站立、吃飯和打字，後來重返校園執教鞭，「截」後重生的故事感人，被譽為「奇蹟教授」。

「一度真的有想死的念頭」，王致遠說，剛截肢後兩週連翻身都不行，一路走來親友及學生在臉書成立「致遠加油團」集氣，他的學生更排班到醫院相陪，成為他力抗病魔最大動力。

2016年9月，王致遠回校工作發現，同事與學生依然支持他。不過，移植雙臂後，迄今還有一段復健路要走，王致遠希望，能恢復到可以用10根手指頭打電腦、自己上廁所和洗澡。

他說，正探索一個鮮少人走過的世界，將用永不澆熄的熱情，繼續在他最熱愛的教學領域揮灑，帶動更多人活出希望、活出愛。

劉庚銘則是天生腦性麻痺患者，影響口語和肢體功能，但他沒有因此自暴自棄，除投身資訊工程領域，每天與電腦程式碼奮戰，更立志研發智慧型輔具幫助弱勢。

劉庚銘國中時常遭鄰居和同儕嘲弄，讓他很自卑，生活態度消極，後來他把殘疾帶來的自卑與無助化為文字，榮獲第11屆文薈獎散文類優選。

劉庚銘說，上高中後與同學相處互動轉好，放學後也留校自習，同儕相伴加上自己努力下，考上中山大學。他立志將所學技能研發智慧型輔具，幫助弱勢，閒暇也要到各校、社福機構，分享他的生命經歷。