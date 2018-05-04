親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
九合一選戰焦點
吳茂昆爭議延燒
多明尼加斷邦交
民視斷訊爆爭議
政治
軍事
綜合
合康雲極

新五四運動晚會 管中閔太太低調現身支持

馬英九籲收回拔管成命 蔡英文： 麥克風沒有了

獲頒生命獎章 中山大得主心路歷程感人

2018-05-04 20:19中央社 高雄4日電

中山大學企業管理學系助理教授王致遠（左）獲周大觀基金會「2017熱愛生命獎章」，...
中山大學企業管理學系助理教授王致遠（左）獲周大觀基金會「2017熱愛生命獎章」，資工系大四生劉庚銘(右)獲頒周大觀「熱愛生命獎學金」。聯合報系記者徐如宜／攝影
分享
中山大學企管系助理教授王致遠四肢截肢後重返校園任教，資工系腦麻生劉庚銘力爭上游致力研發智慧型輔具，兩人今天獲頒周大觀熱愛生命獎章，並述說一路走來的心路歷程。

周大觀文教基金會下午在中山大學頒發周大觀熱愛生命獎章和獎學金給王致遠及劉庚銘。

王致遠豁達看待人生巨變，3年前不明原因感染，導致多重器官衰竭險喪命，四肢末端因而截肢，出院後裝上電子手與義肢，重新學習站立、吃飯和打字，後來重返校園執教鞭，「截」後重生的故事感人，被譽為「奇蹟教授」。

「一度真的有想死的念頭」，王致遠說，剛截肢後兩週連翻身都不行，一路走來親友及學生在臉書成立「致遠加油團」集氣，他的學生更排班到醫院相陪，成為他力抗病魔最大動力。

2016年9月，王致遠回校工作發現，同事與學生依然支持他。不過，移植雙臂後，迄今還有一段復健路要走，王致遠希望，能恢復到可以用10根手指頭打電腦、自己上廁所和洗澡。

他說，正探索一個鮮少人走過的世界，將用永不澆熄的熱情，繼續在他最熱愛的教學領域揮灑，帶動更多人活出希望、活出愛。

劉庚銘則是天生腦性麻痺患者，影響口語和肢體功能，但他沒有因此自暴自棄，除投身資訊工程領域，每天與電腦程式碼奮戰，更立志研發智慧型輔具幫助弱勢。

劉庚銘國中時常遭鄰居和同儕嘲弄，讓他很自卑，生活態度消極，後來他把殘疾帶來的自卑與無助化為文字，榮獲第11屆文薈獎散文類優選。

劉庚銘說，上高中後與同學相處互動轉好，放學後也留校自習，同儕相伴加上自己努力下，考上中山大學。他立志將所學技能研發智慧型輔具，幫助弱勢，閒暇也要到各校、社福機構，分享他的生命經歷。

中山大學復健
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

司法院不受理前瞻釋憲案 蔣萬安說話了

2018-05-04 19:54

政府徵收土地卻不開發？大法官：攸關人民收回權

2018-05-04 17:46

女艦長媽媽歷經艱辛 當選4個模範母親

2018-05-04 14:30

來自軌跡！亞斯伯格的他 畫出生命記憶

2018-05-04 14:16

就愛這一「菇」 空姐燒積蓄變身農婦

2018-05-04 14:13

防偽貼紙護照將發完 全新版5月中發行

2018-05-04 14:12

陳抗變多帶來福利？警伙食費升級、偶爾能吃麥當勞

2018-05-04 10:00

評／臺灣通史序 前後政權一致讚揚的奇文

2018-05-04 09:28

因應超高齡社會 陳時中：長照改革不快不行

2018-05-04 00:42

餓肚子讓他發願 每年百萬助學

2018-05-04 00:42

就服法修法禁「薪資面議」 有助改善低新問題？

2018-05-03 15:25

揭密台灣漁業霸主 比你想像得還要威

2018-04-27 15:16

設計大師方序中操刀 臺中花博卡繽紛亮相超吸睛

2018-05-04 10:00

台中國際級創新人本設計 文心路平首段完工用路更友善

2018-05-04 10:00

107年度原住民族瀕危語言復振開跑！

2018-04-30 11:28
看更多

熱門文章

影／54星戰日 風暴兵交接守衛總統府

2018-05-04 11:44

小英的手伸進教育部？ 從520就任第一天就開始

2018-05-04 11:57

中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

2018-05-04 09:00

民進黨在台北市有三成基本盤？孫大千：太天真了

2018-05-04 10:05

行政訴訟婦聯會提關鍵證據 雷倩：發現可稱「奇蹟！」

2018-05-04 01:58

准出席餐會 扁：讀3遍才看懂今年是「5-1不+3」

2018-05-04 08:26

游梓翔：民進黨應該禮讓柯文哲的三個理由

2018-05-04 08:36

扁：縱使柯P市長落選 2020仍有可能當選總統

2018-05-04 00:06

吳茂昆人事任命 賴清德：我負責

2018-05-04 15:27

北市長選戰 綠高層：自提人選就是禮讓國民黨

2018-05-04 00:28

陳抗變多帶來福利？警伙食費升級、偶爾能吃麥當勞

2018-05-04 10:00

吳茂昆嚴以律人拔管 全美台聯會：實施高教戒嚴

2018-05-04 14:29

民視斷訊 NCC：釐清責任後必重罰

2018-05-04 00:42

台灣從沒有邦交國 黃智賢：綠不認中國 誰認你 ?

2018-05-04 09:22

柯P再增對手 社民黨召集人范雲明宣布參選

2018-05-03 22:05

民進黨確定與柯文哲分手？段宜康發文好篤定

2018-05-04 11:19

馬英九建議「以核養綠」 賴清德：就是要「重啟核四」

2018-05-04 11:32

綠委爆考委爽領高薪還赴中違法兼職 考委喊冤

2018-05-04 10:31

深澳電廠 連民進黨「正國會」也不挺

2018-05-04 00:03

防不勝防！璩美鳳成功闖入募款餐會 向阿扁敬酒

2018-05-04 20:48

蘇貞昌批新北8年沒進步? 張其強：老縣長你又來了

2018-05-04 17:12

校長兼董事偷跑？ 吳茂昆：我都有報備

2018-05-03 23:45

軍人年改公聽會「私校條款」引抨擊

2018-05-04 00:38

一定單槍匹馬參加扁餐會 璩美鳳：我只是小白兔

2018-05-04 10:03

政院組改／營建署一分為二 解國家公園爭議

2018-05-04 01:25

藍委提前瞻計畫釋憲 大法官不受理！

2018-05-04 15:58

國民黨：吳茂昆違法行徑上網公開 全民公審

2018-05-04 11:31

深澳、節電二選一？高志鵬：民眾一定選節能 否則下台

2018-05-04 17:27

全教總：抵制吳茂昆 正是為了孩子和台灣的教育

2018-05-04 15:52

政院通過組改案 環資部將成天下第一大部

2018-05-04 00:15

影／國民黨發起「全民公審吳茂昆」 賴揆：不妨理性看待

2018-05-04 15:47

蔡總統：若全世界看好台灣未來 我們沒必要沒信心

2018-05-04 14:36

最新民調 六成民眾認為綠能無法填補台灣供電缺口

2018-05-04 13:01

停播民視新聞台 民視質疑TBC動機

2018-05-04 15:52

不滿吳茂昆荒腔走板 基隆教師工會請求撤換教育部長

2018-05-04 18:46

民進黨是否派人選北市？ 丁守中：結果都一樣

2018-05-04 10:15

宜蘭雙陳會變鴻門宴害遲到？幕僚一張google地圖秒打臉

2018-05-04 15:46

「五四」請星戰迷到府蹂躪 黃安：挑愛國日來噁心人

2018-05-04 18:07

政院組改／完成最後拼圖

2018-05-04 01:25

勞工平均月薪近5萬元？政院：符合國際常用統計標準

2018-05-04 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top