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司法院不受理前瞻釋憲案 蔣萬安說話了

2018-05-04 19:54聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨立委蔣萬安表示，今天司法院宣布不受理前瞻釋憲案，理由是依照司法院大法官審理案件法等規定，本件聲請案之要件不符「立法委員現有總額三分之一以上，就其行使職權」規定，因此做出不予受理的決定，他感到非常遺憾。

蔣萬安說，當時在立法院審查前瞻預算時，執政黨濫用一事不二議原則，完全不處理、也不討論在野黨提出預算刪減案，甚至將立法院在預算審查時，將具有拘束行政機關效力之「主決議」，「惡意地」全數變更為無拘束力的「建請案」，使主決議全然喪失對行政機關的強制約束力，已完全剝奪憲法賦予立委的職權，嚴重違反憲法正當法律程序原則、權力分立原則、國民主權原則及民主自治原則之保障。

蔣萬安說，本來冀望大法官能夠透過釋憲撥亂反正，制止執政黨以多數暴力，不斷地為毀憲亂紀行為，顯然大法官無視立法院執政黨審查預算時諸多重大瑕疵及違法行徑，狹隘地以聲請立委人數38名，需當時均有參與預算表決才能計入行使職權的人數（當時有一名委員未出席及投票），因此做出不予受理的決定，憲法守護者最終為不受理決定，令人突兀，也令人感到遺憾。

蔣萬安表示，前瞻釋憲案後續的法律與政治上攻防，未來會再跟國、親二黨黨團討論後決定，但絕對會為民眾的荷包做最嚴格的把關，也不會容許一事不二議原則持續出現在國會議場上。

蔣萬安立法院大法官
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