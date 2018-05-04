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感念已故陳大偉檢察官 顏大和贈包公獎座

2018-05-04 19:34中央社 台北4日電

檢察總長顏大和主持票選檢察總長開票。 ...
檢察總長顏大和主持票選檢察總長開票。 聯合報系記者王聖藜／攝影
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北檢今天舉辦「北檢緝毒實錄」新書發表會，檢察總長顏大和特地頒發包青天旌功紀念獎座給已故的檢察官陳大偉之子，感念陳大偉對緝毒的貢獻。

台北地檢署今天舉辦「圖書館、第三會議室、法律新知推廣中心」落成典禮，隨後舉行「北檢緝毒實錄」新書發表會，該書蒐集歷年重大毒品案件及緝毒作為，檢察總長顏大和親自到場參與。

前法務部法制司副司長陳大偉，今年一月間在台東發生交通意外不治身亡。「北檢緝毒實錄」一書收錄陳大偉遺作「如何運用知識提升緝毒績效」一文，感念他在緝毒的作為及貢獻。

北檢新聞稿指出，陳大偉任職北檢期間，合計破獲毒品工廠29間、查獲各式毒品及製毒原料逾8.2公噸、各式槍枝23支、制式90手槍子彈451發，打擊面擴及宜蘭、台東、高雄及金門等地，甚至遠及於中國大陸、美加及日本等地。

顏大和致贈包青天旌功紀念獎座給陳大偉之子與胞弟陳大俊律師，表示曾與陳大偉父母在司法新村當鄰居，非常感謝他對司法的貢獻。陳大俊則追憶胞兄是富有正義感、責任感之人，工作認真投入，對於兄長相當懷念。

北檢表示，緝毒是國家當今最重要政策，鑑於「煙不禁，國日貧、民日弱」，因此蒐集北檢偵辦毒品案例、彙整經驗付梓成書，做為經驗傳承，期望提升毒品案件查緝效能，維護社會治安，建立無毒家園。

毒品顏大和檢察總長
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