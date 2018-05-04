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安寧病房授獎 癌童最後一哩路感人

2018-05-04 18:41中央社 高雄4日電

高雄市仕隆國小女童邱湘云5年來3種癌症纏身，仍樂觀好學孝順貼心，獲選高市慈孝家庭楷模，她近日難敵病魔住進安寧病房，今天在病榻前抱病授獎，家屬捐出獎金傳愛，場面感人。

邱湘云5歲時發病，檢查出罹患髓母細胞瘤，6個月後又出現多形性膠質母細胞瘤，先後動過6次手術，去年8月再檢查出非何杰金式淋巴癌，右肺有10公分腫瘤，並有骨頭、脊椎轉移，一週前住進高醫大附設醫院安寧病房。

邱湘云獲得今年高雄市慈孝家庭楷模，並提報總統教育獎，她原本期待與家人、師長及同學出席明天的慈孝家庭楷模頒獎典禮，但因病況不佳而作罷。

高市教育局家庭教育中心主任薛容芬、橋頭區仕隆國小校長蔡惠淑上午到高醫大附設醫院安寧病房提前頒贈慈孝家庭楷模證書及獎金新台幣1萬元給邱湘云。

邱湘云在榻病上半醒半睡中聽到薛容芬及蔡惠淑在耳邊說「湘云，妳得獎了，妳真的好棒」後，僅能虛弱點頭致謝。她也難以說話，只能向在旁照顧的邱母蘇莉雅點頭示意。

邱湘云臥病在床已不太能言語，為要留下美麗身影，她向母親搖頭婉拒媒體拍攝她現在的模樣。

蘇莉雅出面受訪談起女兒抗癌經過，不禁多次哽咽。她說，她在湘云面前都不敢掉眼淚，眼淚總往肚子裡吞；女兒懂事又貼心，也是忍耐著不太敢喊痛。女兒今年1月起手已無力再寫字，家人雖沒明說病情，但湘云似乎已知來日不多。

蘇莉雅又說，邱父日前告訴湘云，生命有長有短，重要的是過得有意義，湘云似乎有聽出弦外之音，沒說什麼，當場掉下淚來。

蘇莉雅指出，湘云很貼心，總為別人著想，她雖幾乎以醫院為家，但卻不在人前掉淚。湘云看到其他小病患，總會以自身經歷安慰他們不要怕。

「在抗癌之路我們得到許多貴人相助，也希望能成為別人的貴人」，蘇莉雅將剛領到的慈孝家庭楷模1萬元獎金，當場捐給中華民國關懷腦瘤兒童協會。

蘇莉雅說，家人陪伴湘云抗癌一路走來，只要女兒想要什麼，就幫忙圓夢，女兒身體雖孱弱，但滑雪、辦趴、出國樣樣來，也去過迪士尼、環球影城；今年3月和偶像玖壹壹樂團見面，也讓女兒開心好久。

她又說，班上同學上週來院探望後，湘云從普通病房轉入安寧病房。當時家人問她還有什麼想做的？湘云說「想回家」，蘇莉雅於是向醫院請了4小時的假，在回家途中，湘云請家人停車，讓辛苦的外籍看護蘇菲去玩夾娃娃機，她自己則隔著車窗開心看著蘇菲玩夾娃娃機，不改貼心本色。

蘇莉雅表示，女兒那天回家進客廳就睡著，連房間都走不進去，也一度因癌痛激烈叫喊，卻不想因打麻藥睡著錯過回家時光，就一直忍痛到回醫院。

蔡惠淑到校任職4年，憶起邱湘云在校生活也不禁哽咽，她說，湘云喜歡到校跟同學互動。湘云去年11月不顧自己還在發燒，抱病回校參加101週年校慶，感動師生。

蔡惠淑說，湘云只要精神體力許可總會到校，來上課臉上常露出笑容。湘云向她說，與同學一起上課很快樂，會忘了病痛，非常珍惜與同學相處時光及每一次上課機會。

高醫大附院安寧療護醫師吳建誼說，湘云因先天染色體異常罹患3種癌症，並且有轉移，幾乎全身都有腫瘤，已進入末期安寧療護，他與湘云相處一週來深深被其堅毅抗癌的生命力感動。

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