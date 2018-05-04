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蔡邑敏獲南丁格爾獎 蔡媽媽以女兒為榮

2018-05-04 19:05中央社 台東縣4日電

在台東蘭嶼衛生所服務4年的護理師蔡邑敏，隨機護送病患至台東，卻發生意外。 聯...
在台東蘭嶼衛生所服務4年的護理師蔡邑敏，隨機護送病患至台東，卻發生意外。 聯合報系資料照片。圖／翻攝自蔡邑敏臉書
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遺體隨失事黑鷹直升機殘骸被撈起的護理師蔡邑敏，獲慈月基金會追贈「南丁格爾獎」特別奉獻獎。蔡媽媽傷心說，邑敏遺體已經回來，她終究還是個貼心的孩子，讓所有事情圓滿。

黑鷹直升機2月5日深夜執行蘭嶼病患後送，起飛不久失聯，接著證實墜海，經過2個多月打撈，4月12日將失事直升機打撈出水，在扭曲變形的機艙內有2具無法辨識的遺體。

台東地檢署日前將遺體送到法醫研究所，並採取家屬DNA檢體，證實2具遺體分別是隨同的護理師蔡邑敏和病患家屬。

台東地檢署主任檢察官連思藩表示，遺體部分已經發還給家屬，同時開具死亡證明書。

蔡邑敏的母親傷心說，「邑敏」的遺體已經回來了，5月15日是她離開人世100天，「我們當天要辦理告別式，將人生在世做一個圓滿」，「邑敏，妳終究還是個貼心的孩子，讓所有事情圓滿」。

蔡邑敏的母親在臉書上告訴蔡邑敏，「有好多人因為這次事件認識妳，也因為妳義無反顧的為職責付出，犧牲自己替妳感到驕傲，願意將榮耀分享給所有人」。

蔡邑敏的母親寫到，「妳的母校慈惠護專給妳傑出校友獎，慈月基金會2018第七屆南丁格爾獎頒發給妳特殊奉獻獎。107年國際護師節聯合慶祝大會為感念邑敏，頒發台灣傑出護理人員特殊奉獻獎給妳」。

蔡媽媽臉書指出， 「這些榮耀是許許多多認識妳，不認識妳的長輩先進同業人員，給妳的肯定，所以妳短短的人生並沒有白白犧牲，媽媽希望妳重新投胎轉世，依舊是善良貼心的好孩子」。

蔡媽媽透過文字說，「如果妳不聽我的話去蘭嶼服務，是否一切都會不一樣了，媽媽還是祈求妳原諒我，並放心的去重新開始，作妳自己想走的路」。

黑鷹直升機蘭嶼台東
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