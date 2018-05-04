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台大新五四運動 群眾在校園遊行抗議

2018-05-04 18:04聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

台大舉辦「新五四運動」，參與群眾從傅鐘沿著椰林大道遊行至校門口、接著晚上將在校門廣場辦晚會。

台大舉辦「新五四運動」，參與群眾從傅鐘沿著椰林大道遊行至校門口。記者林俊良／攝影
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台大舉辦「新五四運動」，參與群眾從傅鐘沿著椰林大道遊行至校門口。記者林俊良／攝影
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台大
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