政府徵收土地卻不開發？大法官：攸關人民收回權

2018-05-04 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



自家土地被政府徵收後卻不開發？土地法第219條第1項規定「徵收補償發給完竣屆滿1年之次日」為收回權的時效起算點，卻未規定直轄市或縣市主管機關就被徵收土地的後續使用情形，應定期通知原土地所有權人或依法公告，使得原地主無從及時獲知充分資訊，無法判斷是否行使收回權。大法官今作出司法院釋字763號解釋，認為土地法保障不足，有違憲法15條保障人民財產權意旨，2年內應檢討修正。

高雄兩名劉姓男子位在仁武的土地1989年被縣政府(改制前)徵收，他們認為有逾徵收計畫使用期限而未使用，且沒依核准徵收原定興辦事業使用的情形，因此依土地法第219條、土地徵收條例第9條規定，向高雄市政府申請照原徵收補償價額收回土地。

但高雄市政府以聲請人的申請已逾法定申請收回土地期限，與土地法第219條第1項、都市計畫法第83條規定不符，報內政部同意後，否准申請。兩人不服，打行政訴訟但敗訴，去年5月16日聲請釋憲。

大法官認為，因公用或其他公益，國家得經由法定程序徵收人民土地，但徵收人民土地，是對人民財產權「最嚴重」的侵害手段，基於憲法正當程序要求，國家應踐行最嚴謹的程序。程序保障不僅及於徵收前，並及於徵收時。

但土地徵收完成後，是否還適用正當程序，則要看徵收完成後，原土地所有權人是否仍能主張憲法財產權的保障而定。徵收後，如果未依照核准計畫的目的或期限實行使用，徵收即喪失其正當性，人民因公共利益而忍受特別犧牲的原因就已不存在，基於憲法財產權保障意旨，原土地所有權人原則上即得申請收回被徵收的土地。為確保實現收回權，國家在徵收後仍負有一定的程序保障義務。

釋字763號指出，土地法第219條第1項明定：「私有土地經徵收後，有左列情形之一者，原土地所有權人得於徵收補償發給完竣屆滿1年之次日起5年內，向該管直轄市或縣（市）地政機關聲請照徵收價額收回其土地︰一、徵收補償發給完竣屆滿1年，未依徵收計畫開始使用者。二、未依核准徵收原定興辦事業使用者。」雖然是落實人民收回權，但沒規定應定期通知原土地所有權人或依法公告，不符憲法要求的正當行政程序，應修正。