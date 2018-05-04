勵馨辦親子市集 替小腳ㄚ募款

2018-05-04 15:50 中央社 台北4日電



勵馨基金會「愛。分享 親子市集」今天在華山文創園區展開，活動採隨喜樂捐入場，募款所得將全數捐助勵馨基金會「小腳ㄚ」專案，幫助等待收養家庭的孩子能順利成長。

勵馨基金會與卡多摩嬰童館共同舉辦第四屆「愛。分享 親子市集」，為期四天的活動今天在華山文創園區展開，場內不只集結了國內外嬰童用品品牌，活動也將替勵馨基金會「小腳ㄚ」專案募款，包含立法委員蘇巧慧、藝人林可彤都到場籲大家共同助養。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，勵馨基金會「小腳ㄚ」專案已執行多年，主要是在弱勢家庭或是沒辦法養活孩子的家庭的小孩出養時，替小孩尋找真的能夠愛他們的父母，「小腳ㄚ」專案已經讓數百名的父母收養小孩，收養父母都是在愛與自己沒有血緣關係的孩子，也都能坦承告訴外界「這是我收養的、我願意愛他」。

今天的活動現場也邀請了曾歷經7次人工受孕，4次試管嬰兒、一次流產，最後透過勵馨基金會收養小孩的蘇小姐到現場分享收養歷程。蘇小姐表示，收養過程就像其他父母一樣「懷胎10月」，準備時間相當的長、需要接受許多教育課程，也要等到最後法院裁定才能確認收養關係。

蘇小姐也指出，不管是生或養，只要擁有小朋友就會有母性，「只要有愛就是家人」，同時也感謝勵馨基金會讓他們夫婦有機會成為可以付出愛與親情的爸媽。

根據勵馨基金會統計，去年一共服務了106年名小腳ㄚ及643名青少年父母，舉凡保母托育費、健保醫療費、奶粉及尿布等嬰幼兒物資與開銷，都是由勵馨基金會自籌經費並對外募集物資，「愛。分享 親子市集」採隨喜樂捐入場，募款所得將全數捐助勵馨基金會「小腳ㄚ」專案。（編輯：黃于）