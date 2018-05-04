親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
九合一選戰焦點
吳茂昆爭議延燒
多明尼加斷邦交
民視斷訊爆爭議
政治
軍事
綜合
合康雲極

BMW男疑開車要撞總統府！向蔡英文喊話：被迫害要求助

拔管風波延燒：只有校董作主，哪來校園民主？

勵馨辦親子市集 替小腳ㄚ募款

2018-05-04 15:50中央社 台北4日電

勵馨基金會「愛。分享 親子市集」今天在華山文創園區展開，活動採隨喜樂捐入場，募款所得將全數捐助勵馨基金會「小腳ㄚ」專案，幫助等待收養家庭的孩子能順利成長。

勵馨基金會與卡多摩嬰童館共同舉辦第四屆「愛。分享 親子市集」，為期四天的活動今天在華山文創園區展開，場內不只集結了國內外嬰童用品品牌，活動也將替勵馨基金會「小腳ㄚ」專案募款，包含立法委員蘇巧慧、藝人林可彤都到場籲大家共同助養。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，勵馨基金會「小腳ㄚ」專案已執行多年，主要是在弱勢家庭或是沒辦法養活孩子的家庭的小孩出養時，替小孩尋找真的能夠愛他們的父母，「小腳ㄚ」專案已經讓數百名的父母收養小孩，收養父母都是在愛與自己沒有血緣關係的孩子，也都能坦承告訴外界「這是我收養的、我願意愛他」。

今天的活動現場也邀請了曾歷經7次人工受孕，4次試管嬰兒、一次流產，最後透過勵馨基金會收養小孩的蘇小姐到現場分享收養歷程。蘇小姐表示，收養過程就像其他父母一樣「懷胎10月」，準備時間相當的長、需要接受許多教育課程，也要等到最後法院裁定才能確認收養關係。

蘇小姐也指出，不管是生或養，只要擁有小朋友就會有母性，「只要有愛就是家人」，同時也感謝勵馨基金會讓他們夫婦有機會成為可以付出愛與親情的爸媽。

根據勵馨基金會統計，去年一共服務了106年名小腳ㄚ及643名青少年父母，舉凡保母托育費、健保醫療費、奶粉及尿布等嬰幼兒物資與開銷，都是由勵馨基金會自籌經費並對外募集物資，「愛。分享 親子市集」採隨喜樂捐入場，募款所得將全數捐助勵馨基金會「小腳ㄚ」專案。（編輯：黃于）

收養親子募款
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

來自軌跡！亞斯伯格的他 畫出生命記憶

2018-05-04 14:16

就愛這一「菇」 空姐燒積蓄變身農婦

2018-05-04 14:13

防偽貼紙護照將發完 全新版5月中發行

2018-05-04 14:12

陳抗變多帶來福利？警伙食費升級、偶爾能吃麥當勞

2018-05-04 10:00

評／臺灣通史序 前後政權一致讚揚的奇文

2018-05-04 09:28

因應超高齡社會 陳時中：長照改革不快不行

2018-05-04 00:42

餓肚子讓他發願 每年百萬助學

2018-05-04 00:42

就服法修法禁「薪資面議」 有助改善低新問題？

2018-05-03 15:25

芒果銷韓卡關 防檢局：兩部分著手 恐趕不上芒果季

2018-05-03 11:27

花博公車遭挾持？總統視察花博緊急應變演習

2018-05-03 11:09

芒果季展開外銷南韓卡卡？ 農民業者跳腳向行政院陳情

2018-05-03 10:55

揭密台灣漁業霸主 比你想像得還要威

2018-04-27 15:16

設計大師方序中操刀 臺中花博卡繽紛亮相超吸睛

2018-05-04 10:00

台中國際級創新人本設計 文心路平首段完工用路更友善

2018-05-04 10:00

107年度原住民族瀕危語言復振開跑！

2018-04-30 11:28
看更多

熱門文章

影／54星戰日 風暴兵交接守衛總統府

2018-05-04 11:44

小英的手伸進教育部？ 從520就任第一天就開始

2018-05-04 11:57

中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

2018-05-04 09:00

IDF C/D戰機前進澎湖「天駒作戰中心」啟動運作

2018-05-03 19:21

民進黨在台北市有三成基本盤？孫大千：太天真了

2018-05-04 10:05

行政訴訟婦聯會提關鍵證據 雷倩：發現可稱「奇蹟！」

2018-05-04 01:58

扁：縱使柯P市長落選 2020仍有可能當選總統

2018-05-04 00:06

游梓翔：民進黨應該禮讓柯文哲的三個理由

2018-05-04 08:36

准出席餐會 扁：讀3遍才看懂今年是「5-1不+3」

2018-05-04 08:26

北市長選戰 綠高層：自提人選就是禮讓國民黨

2018-05-04 00:28

陳抗變多帶來福利？警伙食費升級、偶爾能吃麥當勞

2018-05-04 10:00

密件曝光！黨產會：國民黨主導並協助婦聯會取得勞軍捐

2018-05-03 18:19

否認遭國民黨控制人事 雷倩出示蔣宋美齡簽呈

2018-05-03 17:45

柯P再增對手 社民黨召集人范雲明宣布參選

2018-05-03 22:05

台灣從沒有邦交國 黃智賢：綠不認中國 誰認你 ?

2018-05-04 09:22

吳茂昆嚴以律人拔管 全美台聯會：實施高教戒嚴

2018-05-04 14:29

陳金德改地點見面 正國會：陳歐珀誤入鴻門宴

2018-05-03 21:03

吳茂昆人事任命 賴清德：我負責

2018-05-04 15:27

行政院能源報告出爐 核四不啟封、基本民生用電不漲

2018-05-03 17:14

綠委爆考委爽領高薪還赴中違法兼職 考委喊冤

2018-05-04 10:31

深澳電廠 連民進黨「正國會」也不挺

2018-05-04 00:03

小英保證不缺電 羅智強：幹話頭

2018-05-03 18:34

馬英九建議「以核養綠」 賴清德：就是要「重啟核四」

2018-05-04 11:32

嘉義縣長選戰兩黨砲聲響起 無黨評估參選

2018-05-03 18:52

大多數多明尼家學生 盼續留台完成學業

2018-05-03 18:28

民進黨確定與柯文哲分手？段宜康發文好篤定

2018-05-04 11:19

軍人年改公聽會「私校條款」引抨擊

2018-05-04 00:38

校長兼董事偷跑？ 吳茂昆：我都有報備

2018-05-03 23:45

民視斷訊 NCC：釐清責任後必重罰

2018-05-04 00:42

國民黨：吳茂昆違法行徑上網公開 全民公審

2018-05-04 11:31

政院通過組改案 環資部將成天下第一大部

2018-05-04 00:15

一定單槍匹馬參加扁餐會 璩美鳳：我只是小白兔

2018-05-04 10:03

影╱李彥秀配音錄製短片 籲別把榮民二字往地上踩

2018-05-03 18:58

政院組改／完成最後拼圖

2018-05-04 01:25

最新民調 六成民眾認為綠能無法填補台灣供電缺口

2018-05-04 13:01

民進黨是否派人選北市？ 丁守中：結果都一樣

2018-05-04 10:15

政院組改／營建署一分為二 解國家公園爭議

2018-05-04 01:25

凱達格蘭基金會募款餐會 扁將出席

2018-05-04 06:00

吳茂昆東華專利…顧立雄舊法律事務所承辦

2018-05-03 23:56

台東縣長選情 藍綠都剩最後一哩路

2018-05-03 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top