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防偽貼紙護照將發完 全新版5月中發行

2018-05-04 14:12中央社 台北4日電

二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，55萬本經重製防偽貼紙貼在護照內頁重新發行，領務局表示，預計15日前發行完畢，之後將發行近期製作、未貼有貼紙的晶片護照。

外交部領事事務局護照行政組組長王北平今天接受中央社訪問時表示，貼上防偽貼紙內頁的護照，預計15日之前可發行完畢，接著就會發行「沒有防偽貼紙」的二代護照。

王北平說，領務局今年採購203萬本二代晶片護照，其中23萬本已完成驗收，預計5月中旬可發行。

歷經2年多的籌備規劃，外交部去年向中央印製廠採購第二代晶片護照55萬本，去年12月底發行後，被網友發現內頁誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣。之後，領務局停發二代晶片護照、重新發行一代晶片護照，同時，要求合作廠商中央印製廠重新設計桃園機場圖樣，並印製成防偽貼紙貼在更新頁面，貼紙上也加印旅遊小叮嚀；二代晶片護照2月5日重新發行。

貼上貼紙的護照內頁第5頁與最近製作完成、沒有貼紙的頁面相比，差別並不大，若非仔細看，其實並看不出兩者的差別。

即便先前有民眾對貼上防偽貼紙的護照使用有疑慮，但王北平表示，從2月發行至今，並沒有發生問題。

他指出，外交部當時已將貼上防偽貼紙的新護照樣式通知各國政府、駐台大使館與辦事處等；近期也會再度通知各國，將發行未貼防偽貼紙的二代晶片護照，並提供樣本。

王北平說，第二代晶片護照防偽技術更提升，採用新式防偽膠膜、每頁不同的隱性圖案，新增持照人第三影像等，讓護照更容易辨識且無法偽造。

不僅於此，新版晶片護照也全面更新護照內頁圖案，納入台灣各縣市特色景點、地標及風土民情等主題，包括玉山、平溪天燈等，展現活力台灣風貌。護照每一張內頁圖案都不同，若用螢光燈一照，還會跑出隱性圖案，每一頁的隱性圖案也都不一樣，例如，封底頁面的隱性圖案是「台灣加油」。

王北平說，先前發出296本印有誤植圖案的護照，有人已換發一代晶片護照，也有人以原護照加貼防偽貼紙的方式處理；其中，還有100多位尚未換發或是加貼防偽貼紙，這些民眾多在海外，領務局會持續與他們聯繫。但即便未換發或加貼貼紙，這些護照在使用上，也沒有問題。

他補充，海關人員辨別護照真偽，一般最主要是看護照基本資料頁。

護照桃園機場
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