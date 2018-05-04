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來自軌跡！亞斯伯格的他 畫出生命記憶

2018-05-04 14:16聯合晚報 記者郭宣彣／新竹報導

玄奘大學藝術與創意學系四年級學生林繼勝，畫作精緻。 記者郭宣彣／攝影
玄奘大學藝術與創意學系四年級學生林繼勝，畫作精緻。 記者郭宣彣／攝影
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玄奘大學藝術與創意學系四年級學生林繼勝，患亞斯伯格症，他藉由藝術展現才華，去年獲得全國學生圖畫書創作特優獎，他在畢展中展出畫作「來自軌跡」，作品精緻吸引眾人目光。林繼勝說，用速寫繪畫記錄生活，畫下生命中記憶。

林繼勝說，他患有亞斯伯格症，發展遲緩，雖然課業與生活領域，與同學學習有落差，但他對繪畫表現突出，更努力學習，在獲得2015、2016年獲得全國學生圖畫書創作優選，2017年獲特優。

林繼勝表示，兒時他與爺爺同住鄉下，鄰居爺爺、奶奶也都把他當成「自家的孩子」般照顧，帶給他不少人生啟發，他希望保留這段美好記憶，就用繪畫紀錄。

像是林繼勝的畫冊「五層樓仔」，是送給百歲的曾祖母的禮物。他說，繪本的戰爭細節，是曾祖母跟他講述戰爭時期的情況，加上他實地考察挖掘所完成。雖然，曾祖母在100歲的4月份前夕，還來不及親自閱讀，就因為身體機能衰弱而過世，他用這本畫作紀念曾祖母，也怕會忘了她的名字，畫中人物特別以曾祖母名字命名。

林繼勝也很喜歡舊建築，他常用鋼珠筆畫下心中老街，現在多用水彩描繪。他笑說，「畫畫帶給我快樂，也是發洩情緒的最佳管道。」

林繼勝說，最喜歡用黑色簽字筆，也描繪台灣4、50年代的建築景象，還記得兒時母親買了一本書給他，書中光復時期的建築物，讓他覺得很漂亮，從此愛上畫老街，念國中時曾到平溪、九份、內灣旅行，回來用鋼珠筆，畫出印象中的街道。

今年，他畫「來自軌跡」作為畢展作品。他說，爺爺住在鐵路旁，小時候常到爺爺家看火車，對於火車的聲音、速度印象深刻。他用手畫出童年的記憶，此幅畫作對他而言，相當有感情。

亞斯伯格症老街考察
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