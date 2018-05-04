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就愛這一「菇」 空姐燒積蓄變身農婦

2018-05-04 14:13聯合晚報 記者潘欣中／屏東報導

曾任長榮空姐、保險業務員的丁采綸，對曾在屏東墾丁吃過的雨來菇滋味無法忘懷，三年多前台北開車到產地屏東縣滿州鄉「尋根」，沒想到愛上當地的自然清幽環境，於是租農地變身農婦，從「門外漢」到通過有機認證，一路上吃足苦頭，還「燒」光積蓄、房子抵押貸款，常被親友問「妳瘋了？」

丁采綸介紹有機雨來菇生產過程。 記者潘欣中／攝影
丁采綸介紹有機雨來菇生產過程。 記者潘欣中／攝影
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「好好的保險業務員不當，竟跑到500多公里外的偏遠鄉下當農婦，妳真得瘋了！」親友得知丁采綸遠赴滿州鄉里德村，在人跡罕至的野溪旁租地種植有機雨來菇，第一個反應都是瞪大了眼；有前空姐組員同事南下遊玩順道到農場探訪，看到都會時尚女變身農婦，每天穿著雨鞋下農場拔草，全露出不敢置信的眼神。

44歲的丁采綸對農業完全外行，她說，憑著一股「力行友善環境農業」的熱情從零學起，卻發現不是想像中那麼簡易；農地拉不到電，不能用馬達引水灌溉，她循獸徑越過山丘從高地牽管引水，利用地勢高差構築自動噴灌系統，碰上幾個強颱，工寮、農園設施被吹毀，全得從頭再來，拿到有機認證書時，她形容甘苦過程可以出本書了。

丁采綸在欖仁溪旁租農地種有機雨來菇，取名沁園農場，租地和設施花了幾百萬，申請有機認證也要錢，不僅花光積蓄，連台北房子都拿來抵押貨款，直到現在，仍有親友勸她「快收手，回來吧！」不過，今天卻有讓她振奮的鼓勵聲音，台灣書畫院長王海峰上午由友人陪同參觀農場時，對她投入友善農業的毅力讚譽有加，鼓勵她堅持信念走下去，並為農場題字鼓勵。

「說我瘋了，我不會太在意，因為日子是我在過的！」丁采綸說，環境永續發展需要不用農樂和化肥的友善耕法，她開心供應優質、健康的有機雨來菇，更希望大家一起來，這3年來改良種植和烘乾技術不斷改良，品質和厚度均勝過慣行農法；每當被回到後不後悔，她總是笑答，過簡單又單純的日子、生產有機蔬食，每月回台北一次，很享受現在的生活。

農地空姐墾丁
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