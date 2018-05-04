女艦長媽媽歷經艱辛 當選4個模範母親

2018-05-04 14:30 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 卜敏正 ／嘉義報導



黃昭榮（右）奉茶後還抱著媽媽親吻，謝謝母親為他的付出。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

嘉縣梅山鄉黃徐彩玉長期帶因車禍失明的兒子做環保志工、不向命運低頭，大女兒黃淑卿日前升任中華民國海軍首位一級作戰艦女艦長，幫母親報名獲選今年國軍模範母親，黃徐彩玉同時也獲選梅山鄉、嘉義縣模範母親及全國十大愛心母親，兒子黃昭榮今天奉茶感謝母親養育之恩「媽媽謝謝你，我愛你！」

生活重擊！兒子車禍臥床、老母丈夫過世

65歲的黃徐彩玉今天上午一如往常，騎車載著因車禍失明、智力退化的38歲大兒子黃昭榮，到梅山鄉慈濟工作站做環保回收，並直言當年一連串意外，從兒子車禍臥床、老母、丈夫過世，雖重擊她的家庭、生活，但憑藉信仰、做環保回收，終於走過艱困。

黃昭榮也在慈濟志工協助下，向母親奉茶道出心中感謝，並在眾人慫恿下擁抱、親吻媽媽，還開玩笑說「我吃媽媽豆腐！」

走過艱困！憑藉信仰、做環保回收

他說，雖然眼睛看不見，但和母親在一起過得很快樂、滿足，「沒有媽媽就沒有我」感謝媽媽為他做的一切。

黃徐彩玉說，當初遇到一連串不如意，曾不敢出門，怕被別人笑。但女兒總鼓勵她要走出家門，甚至說要申請退伍返家照顧媽媽、大弟，她直言「萬萬不可」，剛好有機會接觸廟宇及慈濟環保回收站，就帶著兒子參與志工服務。除了幫忙做回收，並當「總鋪師」幫忙煮菜、辨桌做餐給大家吃。

「我女兒很棒，是艦長！」黃徐彩玉也驕傲的表示，日前聽說女兒已晉升海軍上校，擔任拉法葉艦艦長，讓她深深感受到，這是生命中最美好的時光，也提醒所有遇到挫折的人不可放棄，因為「度過黑夜，一定會有天亮！」