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陳抗變多帶來福利？警伙食費升級 偶爾能吃麥當勞

評／臺灣通史序 前後政權一致讚揚的奇文

2018-05-04 09:28聯合新聞網 鳴人堂

國民黨文傳會黨史館重刊連橫的「台灣通史」。 圖／聯合報系資料照
國民黨文傳會黨史館重刊連橫的「台灣通史」。 圖／聯合報系資料照
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