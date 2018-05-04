餓肚子讓他發願 每年百萬助學

2018-05-04 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ／台北報導



懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會昨舉行「人間有愛 助學無礙」助學金頒贈典禮，基金會創辦人李棟樑（右一）與特殊學校學生嚴泰棣（右二）一同合影。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

台南企業家李棟樑因出身清寒，曾餓肚子看著同學吃便當，後來遇老師相助，讓他決心有朝一日要靠自己的力量，幫助弱勢。他設立「人間有愛、助學無礙」助學金，連續七年提供台北市國、高中職及特殊學校學生申請，共發出七百萬元助學金，昨天舉辦今年度的頒贈典禮，並鼓勵各界投入資源，一起幫助弱勢家庭。

財團法人懷恩社福慈善事業基金會、也是陳玲社福慈善事業基金會的創辦人李棟樑說，小時候曾貧苦過，他和太太長期關懷弱勢學童，但太太七年前過世，為了延續亡妻遺願，用她的名字創立陳玲社福慈善基金會，設助學金幫助弱勢家庭，也創立「菁師獎」獎勵老師。

「人間有愛、助學無礙」助學金今年獲獎的特殊生有廿一位、國中生九十九位、高中職學生八十位，共發放一百萬元助學金。

這次獲得助學金的學生，大多來自清寒或患殘疾，其中特殊學校的嚴泰棣一出生即罹患罕見疾病及多重障礙，被醫師診斷為腦麻、不會走路，但他靠努力復健及運動，克服身上殘疾。他在一○五學年獲全國中等學校身心障礙者會長盃田徑錦標賽跳高競賽第一名，還能跑四百公尺完賽第四名，不因身體缺陷而自暴自棄、熱心幫助其他同學等，被學校推薦助學金。

前副總統蕭萬長昨天也到場頒贈助學金給獲獎學生，他說，希望這份愛心可為學生帶來鼓勵的力量，感受到社會的溫暖，將來有能力時，可再幫助更多需要被幫助的人。