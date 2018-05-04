陳抗變多帶來福利？警伙食費升級、偶爾能吃麥當勞

警察坐在塑膠椅上吃便當，補充體力。記者蕭雅娟／攝影 分享 facebook

俗話說「民以食為天」，但在許多波麗士大人眼裡，吃飯可不是輕鬆容易的事。警察工作沒日沒夜，事情來了，沒有「吃飯皇帝大」這回事，不但經常只能冷飯菜裹腹，早期趁空檔穿著制服買頓飯，還會被民眾檢舉，委屈和淚水往肚裡吞。這兩年陳抗頻仍，大軍坐板凳集體嗑便當更是司空見慣，對警察而言，享受一頓熱騰騰飯菜，有時根本奢求。

為解決用餐不易問題，有的警察單位會揪團辦伙食，經濟實惠；有些偏遠派出所交通不便，則索性自己下廚，偶而還兼農夫種田「加菜」，克難度日。只能說，波麗士大人的三餐，心酸誰人知。

台南麻豆警分局偏僻的大丘分駐所，警員在分駐所外種地瓜葉不定期加菜。記者謝進盛／攝影 分享 facebook

工作多又忙 「冷便當」家常便飯

警察工作繁重、時間不定，用餐往往匆忙，派出所、偵查隊等外勤警員，常常事情一來，吃飯就被打斷，一頓飯「熱便當吃到冷便當」，是常有的事；有些人甚至忙到最後根本沒空吃，便當只能丟進垃圾筒，苦笑自嘲「會被雷公打」。內勤警員雖然好些，但老在外用餐，衛生安全也是問題。

台北市一名基層員警無奈說，警察「三餐老是在外」，還常常不能照時間吃飯，幾年下來，「鐵打的身子也受不了」。

心酸！穿制服曾不能買飯

吃冷飯不打緊，錯過吃飯時間也沒關係，更悲哀是早期竟有莫名其妙規定，「警察不能穿制服買飯吃」；台南曾有警員凌晨執勤巡邏時，經過麵攤買了一碗乾麵跟一碗蛋包湯，被民眾偷拍檢舉到督察室，警員被要求寫報告。還有警員被投訴穿制服買早餐，並談論選務議題，一度險遭處分。

多年前台北市更有員警下勤務開巡邏車回隊途中，因穿制服下車買一碗麵，結果遭民眾投訴上了媒體，事後真遭到處分；當時基層一片罵聲，痛罵「正義魔人」和長官沒人性。

台南善化警分局同仁中午團膳同仁用餐情形。記者謝進盛／攝影 分享 facebook

回歸人性 穿制服購餐解禁

這些似是而非的規定，理由都是「有損警察形象，」讓基層受盡委屈，連民眾都看不下去。2013年9月，前警政署長王卓鈞認為這是生活需求，也是警察制服的尊嚴，指示「從寬認定」員警穿制服購餐問題。

但事後還是發生部分縣市主管幹部「搞不清楚狀況」，以此處分員警，引起反彈，民眾力挺警察聲音越來越大，還有商家主動聲明歡迎制服警察上門；2014年12月王卓鈞再律定，只要不影響勤務，員警穿制服購餐沒有問題，不得再以民眾檢舉等理由處分員警，否則懲處幹部。

再加碼 執勤也可穿制服購餐

2016年12月，前任警政署長陳國恩下了另一道公文，重申員警可穿制服購餐，還律定勤中也不受限制，只要注意隨時收聽勤指中心派遣的任務；消息透過「NPA 署長室」放送，全國警察叫好，警察不能穿制服購餐的問題，從此徹底解決。

警政署在陳抗現場提供行動補給站，讓第一線警察隨時補充體力。圖／警政署提供 分享 facebook

聚眾活動暴增 警察吃飯新夢魘

但舊問題解決了，新問題又來；這兩年街頭陳抗件數暴增，大批警力天天上街，不但疲於奔命，吃飯更成了頭疼問題；也因此台北街景常見整批警察坐在塑膠板凳集體嗑便當，有些還因交接班時間問題只能吞冷飯，連同委屈往肚裡吞。

員警笑說，這種現象也造就警察的吃飯「新文化」，中午11點半「就地放飯」吃便當，眾人坐在板凳，一手捧便當、一手拿筷子，快速扒飯，只求盡快填飽肚子，「儲備體力，準備繼續抗戰；」好笑的是，群眾也常坐在分隔島或蹲在陰影處，兩邊相望一起吃便當。

凍漲30年 警察便當費上漲了

應付陳抗天天吃便當，也吃出警察便當費30年「凍漲」的怪問題；依規定，警察出勤聚眾、集會遊行活動，用來買便當的誤餐費預算，一直都是80元，30年來不管物價飛漲始終「均一價」，業者因成本考量，菜色當然越來越差，結果是員警吃不飽，越做越沒力。

今年初，警政署終於決定解禁，將誤餐費調高為每人100元；據了解，因為陳抗實在太多，加上預算年年刪減，警政署曾擔心會無法支付，但「高層」力挺，加碼案才通過。

學甲警分局宅港派出所警員自己下廚。記者謝進盛／攝影 分享 facebook

菜色升格 基層：要好吃很難

實務觀察，80元的勤務便當「升格」為100元的便當後，主菜排骨、雞腿等稍稍「變大塊」，另再增加雞塊、蝦捲等討喜菜色，便當就像是有「雙主菜」，半顆魯蛋變成一整顆「完整的」，3菜增為4菜等。

「這只用來填飽肚子」。基層警員說，要吃好吃的，就不會吃勤務便當；因為店家接到訂單後，一次準備數百個，甚至上千個便當，「怎麼會好吃？」，加上能夠接下龐大訂單的店家，就是那些「特約店家」，或者是陳抗地點周圍的店家，用餐選擇早已定型，「雖然便當不至於冷掉，但味道都是一樣的」。

學甲警分局宅港派出所警員自己下廚。記者謝進盛／攝影 分享 facebook

小規模陳抗 便當變麥當勞、鬍鬚張

「宵夜吃麥當勞！」、「今天是鬍鬚張！」，不過警方說，勤務便當有時也出現「品牌」概念，若勤務規模不大，有時會見到「鬍鬚張」等知名店家便當，雖然菜色不像自助型便當店一樣豐富，但很有新鮮感，吃起來開心、滿意。

有警分局則在「宵夜場」自掏腰包加菜，訂購麥當勞或是知名蚵仔麵線，人手一份；第一線的警察常會互相比較，成為上勤務的熱門話題。

除此之外，警政署這兩年也設立了「行動補給站」，每次陳抗都會出動「行動餐車」，提供一些餐食補充第一線員警所需體力。

台南善化警分局同仁中午團膳同仁用餐情形。記者謝進盛／攝影 分享 facebook

辦伙團膳 警察機關抓住員警的胃

為解決警察用餐問題，很多警分局、派出所都開辦團膳，配合員工出勤時間供餐，員警每個月繳費1200元上下，每餐只要60到70元，經濟實惠。

台南市警四分局還命名分局餐廳為「平安食堂」，每天午餐5菜1湯加水果，讓員警不必煩惱吃什麼。第六分局則要求廚工色香味俱全，提供自製肉燥、豆腐乾、滷蛋無限供應，抓住警員的胃，。

偏遠派出所 自己下廚還種菜

台南六甲山區偏遠的「大王」派出所，離山下約20公里，沒人願送便當，所長加員警六人自嘲「六壯士」，除了上山自己帶便當，就是帶蔬菜、魚肉上勤，在派出所自己下廚。

「出外人，吃不餓的！」所長黃憲發本身廚藝不錯，基本煎煮炒炸難不到他；而派出所旁空地常栽種絲瓜、小白菜、蔥等，三不五時能加菜，「自己種的，不噴農藥的，卡健康啦！」黃憲發笑說。

學甲警分局宅港派出所也因地處偏遠，附近少有商家，員警也常得親自下廚，廚藝不錯的所長林旭耿說，出門在外，簡單料理就是一餐，幾樣菜就能開伙。

台南麻豆警分局偏僻的大丘分駐所，警員在分駐所外種絲瓜不定期加菜。記者謝進盛／攝影 分享 facebook

員警：正常的吃飯最重要

「我只想單純自己好好吃頓飯。」基層員警說，吃飯重要的是自在，簡單吃的飽就好；只要陳抗少，不要街頭嗑便當、不要每頓飯都跟著長官一起，吃什麼，自己都開心。

警察用餐看似小事，但箇中學問可不少。