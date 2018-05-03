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長照人力109年短缺8千人 監院促部會改進

2018-05-03 21:05中央社 台北3日電

監察委員陳小紅調查長照制度指出，照顧服務員自106年9月起短缺5687人，109年短缺逾8000人；領有照服員證照、實際從事照服工作僅兩成，凸顯行政院規劃未當，應督促部會改進。

監察院內政及少數民族委員會、財政及經濟委員會及教育及文化委員會聯席會議今天通過並公布調查報告，促請行政院督飭相關部會檢討改進。

陳小紅調查指出，「長照十年計畫1.0」推動以來，長照人力資源短缺始終為計畫面臨的諸多困境之一。在長照人力至為吃緊情勢下，行政院仍擬自107年全面推動「長期照顧十年計畫2.0」，長照人力勢將更形捉襟見肘。據推估，照顧服務員自106年9月起短缺5687人，109年人力短缺將逾8000人。

陳小紅表示，衛福部統計也顯示，截至105年底，參加照顧服務員訓練結訓學員領有結業證書、取得照顧服務員技術士證照者共計12萬2180人，實際從事照顧服務工作者僅占24.5%；106年9月全國領有照顧服務員訓練結業證明書且任職於長照領域僅21%。

陳小紅指出，民眾照顧需求殷切，實際上卻可能「看得到、吃不到」，空有政策、卻難以落實，恐嚴重影響受照顧者權益，凸顯行政院長照人力的規劃明顯未盡周延。

陳小紅說，為解決照顧服務員薪資過低問題，衛福部參考全民健康保險做法，擬自107年起推動長照服務給付及支付新制，將長照服務機構或其他服務提供單位的各項成本納入給付額度估算，其中照顧服務員人事成本以新台幣3萬2000元計，做為服務費用的支付計算標準。針對重症照顧負荷較重等特殊服務對象或針對特別服務時段、地區等，均支付額外經費。

不過，陳小紅調查指出，106年12月29日公告、107年1月1日即實施給付及支付新制，因匆促上路，資源尚未布建到位，且因給付項目過於繁瑣、原本的交通加給又併入計算等瑕疵，反使照顧服務員感覺薪資減少，顯見制度設計未盡周妥，核有疏失。

調查報告尚指出，目前並未強制要求照顧服務員考取證照，受訓60至90小時即可擔任，在人力短絀前提下，可保持快速補實人力彈性，但造成照顧服務員專業形象提升更加困難，衛福部及勞動部應共同研謀因應對策。

陳小紅說，台灣人口老化速度高踞全球前列，衛福部全面推動長期照顧計畫立意良善，後續財源穩定與否、是否排擠其他社會福利服務等，攸關長照制度的穩步推動，行政院責無旁貸，應督飭衛福部、勞動部等主管機關定期檢討修正相關計畫，並考量整體社會福利資源分配，確保長照制度的永續。

長照衛福部勞動部
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