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蔡英文讚豐原社宅「跟我住的同一等級」

2018-05-03 17:24聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

總統蔡英文今下午參觀台中市首座完工入住的豐原安康社宅，她當選總統前曾在豐原承租「德川家康」社區大樓居住，蔡英文說，她以前在豐原住的屬於中上級住宅，今天走進安康社宅，跟她住的同一等級，覺得非常驚豔。

台中市長林佳龍規劃在8年興建1萬戶社宅，目前已規劃、興建5000多戶，首座完工的安康社宅位於豐原區，共有200戶，租金為市價8折，住戶已陸續進駐。

蔡英文總統今下午到安康社宅參觀，蔡英文說，她回到豐原很高興，以前在豐原住過一段時間，她住的不是豪宅，屬於中上級住宅，走進安康社宅一看，跟她住的那棟同一等級，社宅可以做到這種程度，讓她非常驚豔。

蔡英文說，她在選新北市長時提出社會住宅，當時很多人不清楚社宅的概念，近年來中央、地方共同努力，很多縣市都開始興辦；社會關心青年低薪、居住、少子化等問題，要根本照顧年輕人，就要滿足基本居住需求。

她強調，今年已陸續看過新北林口社宅、台北健康社宅與豐原安康社宅；內政部統計，台北市有處社宅有200多戶，兩年內有20個寶寶出生，出生率是近兩年平均值1.77倍。

林佳龍隨即插話「我們要打破這個記錄」，蔡英文說，給你兩年時間，期待安康社宅的生育率可打破紀錄，讓年輕人安心生小孩。

豐原安康社宅為前市長胡志強任內所規劃，建築師姜樂靜設計，林佳龍任內完成，社宅內引進中國附醫、伊甸基金會等資源，關懷社區居民健康，並提供弱勢住戶社福資源。

總統蔡英文（中）今參觀台中市豐原安康社宅，她捐書響應社區圖書室募書活動；安康社宅...
總統蔡英文（中）今參觀台中市豐原安康社宅，她捐書響應社區圖書室募書活動；安康社宅住戶已陸續搬進去，還引進中國附醫、伊甸基金會進駐，提供社宅與周邊民眾服務。 記者黃仲裕／攝影
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總統蔡英文（中）今參觀台中市豐原安康社宅，她捐書響應社區圖書室募書活動；安康社宅...
總統蔡英文（中）今參觀台中市豐原安康社宅，她捐書響應社區圖書室募書活動；安康社宅住戶已陸續搬進去，還引進中國附醫、伊甸基金會進駐，提供社宅與周邊民眾服務。 記者黃仲裕／攝影
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