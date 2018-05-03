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限制娃娃車車齡 立委沒共識擇期再審

2018-05-03 17:45中央社 台北3日電

立法院教育及文化委員會今天審查幼兒教育及照顧法修正草案，朝野立委對幼兒園幼童專用車（俗稱娃娃車）車齡是否要做出限制沒有共識。全案還沒有討論完，將擇期再審。

立法院教育及文化委員會今天審查幼兒教育及照顧法修正草案，教育部長吳茂昆列席，一早就被國民黨立委舉牌、喊口號抗議，後續又被國民黨立委阻撓發言，整天都沒有完整發言過。

在幼照法修正草案的部分，朝野立委對於是否要擴大「得委託辦理非營利幼兒園的對象」，朝野立委都有不同的看法。

會議主席、民進黨立委鍾佳濱說，擴大非營利幼兒園，私立幼兒園會覺得經營遭受排擠，公立幼兒園的教師，也會覺得無法再增設公立幼兒園，可能會影響工作權益，各方意見很多，後續討論後再決定要如何處理，這部分的條文暫時保留。

對於國民黨立委王育敏、柯志恩提案，幼兒園幼童專用車應該不得超過出場10年。鍾佳濱會議中提醒，這可能會造成「反淘汰」的效果，讓幼兒園採購比較便宜的車輛，應該三思。

交通部路政司專門委員李昭賢說，根據道路安全相關規定，幼兒園幼童專用車比自用車，在車輛檢驗部分有更高強度的規定。

民進黨立委黃國書說，由於幼兒園幼童專用車一般里程都不高，因此建議可以用里程數的限制來取代。不過，由於朝野立委溝通沒有共識，這個條文暫時保留。

此外，對於幼兒園虐童案件頻傳，民進黨立委林俊憲提案，對於幼兒園加裝監視器，但教委會下午處理時，將條文改為附帶決議，建請教育部六個月內研議具體管理措施，要求全台幼兒園應裝設監視錄影系統，相關裝設位置、區域、數量、維護等相關問題，由教育部定之。

由於全案條文眾多，今天無法完成初審，鍾佳濱宣布擇期再審。

幼兒園教育部民進黨

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