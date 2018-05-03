言行令人感冒 游梓翔：應對吳茂昆發起「趕茂」運動

2018-05-03 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



教育部拔管爭議延燒不斷，教育部長吳茂昆指出，不是針對管中閔，世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書貼文表示，原來大家都錯了，教育部不是在「拔管」，他們從頭到尾沒有針對管中閔。這話能說得出口，這教育部長說的話還需要聽嗎？您這些令人感冒的言行，其實是在動員一場全民參與的「趕茂」運動。

游梓翔貼文表示，針對外界「拔管」說法，吳茂昆說，教育部質疑的是台大的遴選過程，不是針對管中閔，「怎麼能叫拔管呢？」原來大家都錯了，教育部不是在「拔管」，他們從頭到尾沒有針對管中閔。這話能說得出口，這教育部長說的話還需要聽嗎？

吳部長，您知不知道你們自己公布的跨部會諮詢小組名單，上面就寫著「管中閔教授赴大陸從事學術交流等活動適法性疑義質詢會議出席者名單」？這個諮詢小組還不是針對管中閔？無論您怎麼硬拗，這個小組就是個「拔管」小組。

貼文指出，吳部長，您還記得嗎？在您宣布「拔管」之後，還對媒體說諮詢小組的法律意見是「管中閔不得再選」，擺明想「拔管」拔到連根拔起，後來又改口說由台大遴選委員會決定，這樣還不是針對管中閔？你有事嗎？

其實你自己關於東華大學專利，還有和蔡英文到底見過幾次面等問題，都說得不清不楚，甚至前後矛盾，而以行政干預大學自治在先，還能來一句「學術沒有真正的民主」，聽了更是讓人倒彈，現在又要硬拗整個事件不是「拔管」。這樣的部長，如何帶領台灣的教育工作？

貼文指出，您這些令人感冒的言行，其實是在動員一場全民參與的「趕茂」運動。會有更多教育工作者響應「全國教師工會總聯合會」的建議，對您「不接受、不忍受、不配合」，直到您下台為止。