設計大師方序中操刀 臺中花博卡繽紛亮相超吸睛

2018-05-04 10:00 文 臺中市政府新聞局 提供



專屬臺中市民的花博卡1日亮相，即日起將陸續發送給市民。卡片由台灣知名設計師方序中操刀，不僅注入在地連結的植物、建築、河流及各種對臺中的想像，更運用四方連續圖，讓卡片上下左右相互拼接，展現人與人、人與城市相互連結的概念。

臺中市長林佳龍表示，花博卡申請已突破100萬張，持續增加中，持卡可享1日免費看花博、展期超過2,000家特約商店優惠、悠遊卡公車10公里免費等好康。

林佳龍說，臺中市舉辦世界花博透過花博卡凝聚市民的認同及城市光榮感，花博卡是張值得珍藏也兼具設計美學的卡片，藉由花傳達臺中的城市定位與舉辦花博的理念。 圖／臺中市政府新聞局 提供 分享 facebook

交通局長王義川說明，花博卡委託悠遊卡公司辦理，悠遊卡公司通過許多國際的資安認證，目前發卡量已幾千萬張，記名卡數量不計其數，有關個資保護的問題，請市民放心。

王義川強調，花博卡申辦表格上沒有任何一格要填電話，因此不會有人因填了花博卡而收到詐騙電話；申辦花博卡沒有期限，但愈早申請，愈早享受優惠；未來花博卡也將在花博活動結束後轉為「市民卡」，市府各局處將持續發揮卡片功能，不是只用一次的卡，而是許多市政落實的好康卡。

市府指出，2018臺中世界花卉博覽會，是全體市民共同投入、參與的盛會，為感謝市民並分享這場盛會，市府提供戶籍在臺中的民眾，申請花博卡享1日免費入園優惠，當日可持卡無限制暢遊后里、豐原、外埔三大展區，第二次入園則採半價收費。

此外市府在花博期間推出上千家特約商店，包括王品牛排、85˚C、必勝客、肯德基、茶湯會、石二鍋、西堤、品田牧場、原燒、陶板屋、赤鬼炙燒牛排等店家響應；糕餅業也有9個太陽、一福堂老店、小林煎餅、裕珍馨等店家祭出優惠；服飾、百貨、住宿和育樂等方面，則有EASY SHOP、特力屋、永豐棧酒店、廣三SOGO百貨、心之芳庭和薰衣草森林等都推出相關優惠。

更多資訊可至臺中世界花卉博覽會網站（ https://2018floraexpo.tw/ ）查詢。

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