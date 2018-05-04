親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
九合一選戰焦點
吳茂昆爭議延燒
多明尼加斷邦交
政治
軍事
綜合
合康雲極

陳抗變多帶來福利？警伙食費升級 偶爾能吃麥當勞

設計大師方序中操刀 臺中花博卡繽紛亮相超吸睛

2018-05-04 10:00文 臺中市政府新聞局 提供

專屬臺中市民的花博卡1日亮相，即日起將陸續發送給市民。卡片由台灣知名設計師方序中操刀，不僅注入在地連結的植物、建築、河流及各種對臺中的想像，更運用四方連續圖，讓卡片上下左右相互拼接，展現人與人、人與城市相互連結的概念。

臺中市長林佳龍表示，花博卡申請已突破100萬張，持續增加中，持卡可享1日免費看花博、展期超過2,000家特約商店優惠、悠遊卡公車10公里免費等好康。

林佳龍說，臺中市舉辦世界花博透過花博卡凝聚市民的認同及城市光榮感，花博卡是張值得...
林佳龍說，臺中市舉辦世界花博透過花博卡凝聚市民的認同及城市光榮感，花博卡是張值得珍藏也兼具設計美學的卡片，藉由花傳達臺中的城市定位與舉辦花博的理念。 圖／臺中市政府新聞局 提供
分享

交通局長王義川說明，花博卡委託悠遊卡公司辦理，悠遊卡公司通過許多國際的資安認證，目前發卡量已幾千萬張，記名卡數量不計其數，有關個資保護的問題，請市民放心。

王義川強調，花博卡申辦表格上沒有任何一格要填電話，因此不會有人因填了花博卡而收到詐騙電話；申辦花博卡沒有期限，但愈早申請，愈早享受優惠；未來花博卡也將在花博活動結束後轉為「市民卡」，市府各局處將持續發揮卡片功能，不是只用一次的卡，而是許多市政落實的好康卡。

市府指出，2018臺中世界花卉博覽會，是全體市民共同投入、參與的盛會，為感謝市民並分享這場盛會，市府提供戶籍在臺中的民眾，申請花博卡享1日免費入園優惠，當日可持卡無限制暢遊后里、豐原、外埔三大展區，第二次入園則採半價收費。

此外市府在花博期間推出上千家特約商店，包括王品牛排、85˚C、必勝客、肯德基、茶湯會、石二鍋、西堤、品田牧場、原燒、陶板屋、赤鬼炙燒牛排等店家響應；糕餅業也有9個太陽、一福堂老店、小林煎餅、裕珍馨等店家祭出優惠；服飾、百貨、住宿和育樂等方面，則有EASY SHOP、特力屋、永豐棧酒店、廣三SOGO百貨、心之芳庭和薰衣草森林等都推出相關優惠。

更多資訊可至臺中世界花卉博覽會網站（https://2018floraexpo.tw/）查詢。

廣告

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

陳抗變多帶來福利？警伙食費升級、偶爾能吃麥當勞

2018-05-04 10:00

評／臺灣通史序 前後政權一致讚揚的奇文

2018-05-04 09:28

因應超高齡社會 陳時中：長照改革不快不行

2018-05-04 00:42

餓肚子讓他發願 每年百萬助學

2018-05-04 00:42

就服法修法禁「薪資面議」 有助改善低新問題？

2018-05-03 15:25

芒果銷韓卡關 防檢局：兩部分著手 恐趕不上芒果季

2018-05-03 11:27

花博公車遭挾持？總統視察花博緊急應變演習

2018-05-03 11:09

芒果季展開外銷南韓卡卡？ 農民業者跳腳向行政院陳情

2018-05-03 10:55

開書店要有風骨？倒閉前都在吃土

2018-05-03 10:30

揭密台灣漁業霸主 比你想像得還要威

2018-04-27 15:16

台中國際級創新人本設計 文心路平首段完工用路更友善

2018-05-04 10:00

107年度原住民族瀕危語言復振開跑！

2018-04-30 11:28

汙水下水道接管率增15% 高雄連兩年優等

2018-04-27 11:00
看更多

熱門文章

台灣勞工平均月薪5萬？宅神拿4張照片諷蔡英文

2018-05-03 11:40

私校教授若是軍人退伍 未來每月只能領33140？

2018-05-03 11:02

質詢提十點後限電挨轟 林靜儀：大家只挑懂的看

2018-05-03 11:55

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

2018-05-03 14:03

10點之後限電說 謝寒冰：台大專門培養智障？

2018-05-03 16:35

中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

2018-05-04 09:00

被預告沒有禮讓空間？柯文哲：最多是回去當醫生

2018-05-03 15:49

蔡總統穿名鞋洗碗舊照 網友：她要帶民眾一起家財萬貫

2018-05-03 12:34

IDF C/D戰機前進澎湖「天駒作戰中心」啟動運作

2018-05-03 19:21

吳思瑤挺柯文哲 周玉蔻：投機的政治人物沒好下場

2018-05-03 16:49

行政院通過政府組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 12:09

行政訴訟婦聯會提關鍵證據 雷倩：發現可稱「奇蹟！」

2018-05-04 01:58

「朋友」愈來愈少！3問為什麼邦交國對我們如此重要？

2018-05-03 13:07

扁：縱使柯P市長落選 2020仍有可能當選總統

2018-05-04 00:06

北市長選戰 綠高層：自提人選就是禮讓國民黨

2018-05-04 00:28

言行令人感冒 游梓翔：應對吳茂昆發起「趕茂」運動

2018-05-03 16:33

密件曝光！黨產會：國民黨主導並協助婦聯會取得勞軍捐

2018-05-03 18:19

柯、姚同場冷漠握手 綠市議員拉柯P手喊「當選」

2018-05-03 13:44

被批嗆記者 顧立雄：他們特意挑釁我律師個性

2018-05-03 12:59

否認遭國民黨控制人事 雷倩出示蔣宋美齡簽呈

2018-05-03 17:45

柯P再增對手 社民黨召集人范雲明宣布參選

2018-05-03 22:05

直升機重落地影片外流 4官兵測謊送法辦

2018-05-03 12:12

林靜儀提晚上十點後限電 李應元：她稍微幽默了點

2018-05-03 12:26

陳金德改地點見面 正國會：陳歐珀誤入鴻門宴

2018-05-03 21:03

藍委杯葛教委會 吳茂昆全場未發言

2018-05-03 13:31

准出席餐會 扁：讀3遍才看懂今年是「5-1不+3」

2018-05-04 08:26

行政院能源報告出爐 核四不啟封、基本民生用電不漲

2018-05-03 17:14

小英保證不缺電 羅智強：幹話頭

2018-05-03 18:34

深澳電廠 連民進黨「正國會」也不挺

2018-05-04 00:03

多明尼加大使找部長哭訴？ 外交部否認

2018-05-03 15:41

美國防部將禁大陸手機 我國國防部：早已禁用

2018-05-03 15:07

嘉義縣長選戰兩黨砲聲響起 無黨評估參選

2018-05-03 18:52

大多數多明尼家學生 盼續留台完成學業

2018-05-03 18:28

游梓翔：民進黨應該禮讓柯文哲的三個理由

2018-05-04 08:36

軍人年改公聽會「私校條款」引抨擊

2018-05-04 00:38

花博公車遭挾持？總統視察花博緊急應變演習

2018-05-03 11:09

柯志恩再爆：吳任慶富董事 未報教部許可

2018-05-03 13:25

林靜儀倡晚上十點限電 鍾沛君酸：質詢前要帶腦子

2018-05-03 13:49

地政副局長遭搜索墜樓亡 監委糾正新北市府

2018-05-03 15:48

軍人年改影響多少人？立委質疑官方資料一變再變

2018-05-03 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top