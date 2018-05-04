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台中國際級創新人本設計 文心路平首段完工用路更友善

2018-05-04 10:00文 臺中市政府新聞局 提供

臺中首條都會捷運人行道及路平示範道路文心捷運綠線交通廊道，首段從公益路至大墩七街0.76公里，於5/1上午標線劃設完成完工！為臺中建設史上，尤其是路平再度寫上嶄新的一頁。象徵結合商業運輸交通以及舒適的人本環境，是所有用路人如行人、單車族、公車族、機車族以及開車族，第一條國際都會標準的示範區。

圖／臺中市政府新聞局 提供
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臺中市政府建設局執行文心捷運沿線人行道拓寬及路平專案工程，全盤規劃包括人行道拓寬、增加自行車通行空間、文心路車流量道路標線規劃及停車位的需求等設計。路平道路抗滑標線從BPN45提升至BPN 65抗滑標線，增加磨擦力減少機車族雨天打滑。同時，「以人文本」人行道設計拓寬沿線為5米空間，以LID「水環境低衝擊開發」、「透水地磚」鋪面舖設，自行車空間鋪設「斬石子」鋪面，以不同材質鋪面引導自行車使用較舒適的騎乘鋪面，有效讓行人與單車分流，減少行人車衝突點。

此外，人行道設置1.2公尺公共設施帶，其餘部分規劃為「遵22-1」專供行人及自行車通行空間，以行人通行為優先，路段起、迄點皆設置「遵22-1」及「騎樓、人行道禁止停車」標誌，路段街廓前後，設置完善的無障礙斜坡，維持行人通行空間最大舒適度。

而文心路車道寬及停車格規劃，市府建設局更多次與交通局審酌確認。全線維持3車道及路口段含左轉車道四車道規劃，混合車道部分，於劃設停車格位後留有4.5m行車空間，讓汽、機車避免爭道；另外，路口段考量左轉車輛及不影響直行車輛通行需求，規劃最內側左轉車道並保持直線通行三車道，於停止線起算68公尺內不規劃汽機車停車格，完善導引路口汽機車並維持全線交通順暢。

圖／臺中市政府新聞局 提供
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而依上述車道規劃原則下，除路口段停止線68公尺內、公車停靠區35公尺內及周邊大樓店家合法留設車行斜坡道區域外，則適當的規劃汽機車停車格，接近集合式住宅周邊以規劃機車停車格為主，預估恢復文心路沿線機車停車位2,391處、汽車停車位531處。體貼公車族，候車亭在有限的空間利用下，規劃反向式候車亭，讓通行空間流暢，達成行人、自行車及公車用路族群的平衡點。

建設局局長黃玉霖表示，文心路在建設局、交通局和道安會合作下，不僅增加機車停車格，也拓寬混合車道安全，提高機車行車安全，照顧所有的族群，將成為全國最進步的道路，超越台北復興南北路。文心路平第一個示範路段公益路至大墩七街區段已完工，總計改善雙側人行道面積13,000平方公尺，改善道路長度760公尺、面積22,800平方公尺，經費總計4,452萬元。在臺中市走向國際化都會城市，未來捷運啟用後所帶來複合式轉乘的交通運輸模式，將大大改變臺中形成以捷運為主幹，轉乘為枝幹的複合式運輸行為模式。

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