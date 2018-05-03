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蔡總統參訪台中社宅 期許生育率破紀錄

2018-05-03 16:24中央社 台中3日電

總統蔡英文今天在台中市長林佳龍陪同下，參訪豐原共好社會住宅，蔡總統大讚共好社宅水準高、令人驚艷，並期許台中的社會住宅生育率可以打破台北市的紀錄。

位於台中市豐原區安康段的社會住宅規劃有200戶，總經費新台幣4億5413萬餘元，4月起陸續有民眾入住，設有社會服務站、健康關懷服務站、共好實踐基地、共享客廳與屋頂菜圃等設施。

台中市長林佳龍陪同總統蔡英文參觀共好社會住宅內的安康好客廳及在地保健室，並到「好鄰安康店」內，參加搬家順手捐活動，一同捐出書籍，勸募二手書與玩具。

總統蔡英文致詞表示，看到許多市府同仁頭髮都已花白，建設社會住宅是否是很大的挑戰，引起在場來賓與市府同仁一陣大笑。蔡總統說，她曾在豐原住過一段時間，走進位於豐原的社會住宅，很高興社會住宅可以做到這麼有水準，且已有居民入住，令人相當驚豔。

蔡總統表示，社會住宅是中央與市長林佳龍都相當關心的政策，今天看到具體成果，要恭喜林佳龍與市府團隊，2010年她選新北市長時，就提出社會住宅概念，當時幾乎沒有人知道社會住宅是什麼，經過這幾年中央與地方的努力，有很多縣市都已興辦社會住宅。

蔡總統說，這幾年台灣社會都在關心青少年與青年問題，低薪、生育是社會共同面臨的課題，尤其是少子化，要根本解決問題，必須充分照顧年輕人的基本居住需求，包括興建社會住宅、包租代管等政策，年輕人就能以合理的租金，租到適合自己的房子。

蔡總統表示，今年已到新北市林口、台北市健康社會住宅參訪，今天看豐原共好社會住宅，每個地方看起來都很棒都很吸引人。豐原共好社宅有最新最安全的設備，還結合長照、幼托、青年創業、醫療與社區營造功能，年輕人住進來可以放心成家立業，看好台中的社會住宅政策能夠開花結果。

蔡總統提到，內政部先前開記者會，指出台北市一處社會住宅兩年內就有20個寶寶出生，出生率是全國近兩年平均值的1.77倍。台中市長林佳龍馬上回說，台中有托育一條龍政策，一定可以打破這個紀錄。

蔡總統說，很期待這裡的生育率，很快就可以打破台北的紀錄，讓大家可以看見，社會住宅的興辦，可以給年輕人安心成家的好環境，給大家感受好政策的推動，可以改變國家。

社會住宅林佳龍蔡英文

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