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免筆試「開放式大學」 下學期開辦

2018-05-03 14:56聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

教育部次長姚立德下午出席記者會，說明「開放式大學」將在下個學期開辦。不僅免筆試入學，還可終身隨進隨出、累積學分拿學位，一般和技職大學都適用。姚立德強調維持「學力」會比「學歷」更有競爭力。

教育部次長姚立德（中）下午出席記者會，說明「開放式大學」細節。記者林澔一／攝影
教育部次長姚立德（中）下午出席記者會，說明「開放式大學」細節。記者林澔一／攝影
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教育部次長姚立德下午說明「開放式大學」細節，未來民眾可以選擇最長在十年內修完學分...
教育部次長姚立德下午說明「開放式大學」細節，未來民眾可以選擇最長在十年內修完學分，獲得第二張大學文憑。記者林澔一／攝影
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