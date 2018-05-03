台中花博緊急應變演習 蔡英文總統全程緊盯

2018-05-03 14:53 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



蔡英文總統上午視察麗寶樂園消防演習，了解台中市如何因應「2018台中世界花卉博覽會」期間可能遭遇複合式災害，藉由軍、政、民共同齊心合作，實地進行陸空寫實的災害防救演練。

演習過程逼真，蔡英文總統全場都目不轉睛地觀看整個演練過程，特別是一開始的花博接駁公車遭歹徒挾持人質，警消聯手進行偵蒐脫困，以及爆裂物的處理解危，蔡英文肯定所有演習單位的英勇救災表現及精實訓練，更表示台中市在市長林佳龍的帶領下，能充分做好扎實的災害防救能力，共同迎接今年台中世界花卉博覽會。

林佳龍說，台中花博今年11月隆重登場，花博園區內遊客的安全是政府責無旁貸的工作，在經過上午演習，除展現市府平日整備成效，以台中市過去投入台南震災以及今年花蓮震災的經驗，做好災害防救的每一個細節，重新驗證「防災重於救災、離災優於防災」的理念。