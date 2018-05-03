煤灰威脅中部呼吸權 立委籲速修法

2018-05-03 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



「煤灰毒害水土，怎能填海造陸？」記者會上午在立法院舉行，環團代表葉光芃（右）痛批賴揆的深澳電廠政策與「乾淨的煤」談話，身旁的立委劉建國（中）與黃秀芳（左）未接話回應。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

台灣健康空氣行動聯盟等環團，上午與民進黨立委劉建國、黃秀芳、王惠美等人共同就「台中電廠煤灰填埋到彰化引發環境與食安等問題」舉行記者會，控訴彰濱海岸水土已遭煤灰重金屬汙染多年，要求修法增加煤灰埋填規定與標準，並籲請行政院長賴清德至立院進行能源政策專案報告，檢討煤灰與填海造陸相關法規與政策。

據調查，去年約進口及使用6300萬噸煤炭，其中超過8成(84.3％)用於發電及汽共生，以煤灰產量約12至15％計算，一年約產生600至700萬噸煤灰，其中台電佔200多萬噸。台灣每年產煤灰體積高達6座101，需要10至12萬輛的40噸砂石車才載運得完。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，中火空汙往彰化飄，煤灰也往彰化倒，彰化縣卻無煤灰管轄權，也無許可證審查權。台中市府展延中火燃煤許可證，從不徵詢鄰近下風處縣市意見，根本是中央與台中聯合坑殺彰化，沒把彰化縣府、環保局和彰化縣民放在眼裡，真的欺人太甚。

劉建國表示，煤灰不是現在才造成，是每天都在產生。現在前瞻基礎建設有些涉及填海造陸案，會不會把底渣、爐渣、轉爐石當填海造陸的材料之一，若會要如何用？工程規格、用多少粒料，這些環保署、經濟部都必須說明清楚。

王惠美認為，台中火力發電廠是中部地區最大空汙來源，根據國際環保組織資料，煤灰一年奪走全球約2.3萬人的性命，消耗的醫療成本達數百億歐元。工業局也曾檢驗出彰濱鹿港及線西地區地下水發現高濃度的鋅、砷、氯等重金屬成分，顯示政府明知煤灰汙染的嚴重性，竟還允許煤灰填海造陸。

黃秀芳表示，彰濱線西區附近海域有漁民養蚵、養文蛤，不容許海田與地下水繼續被汙染及影響海洋生態及養殖漁業。將在衛環委員會要求相關部會進行專案報告，並請召委安排公聽會，研討相關修法加嚴管制及標準事宜。

與會的台電代表說，各界聲音意見都會回去內部討論，若法令修改也將全力配合。工業局代表表示，與環保署討論過，後續也修了再利用流向追蹤辦法，預計在6月左右會明確定案。