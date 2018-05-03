芒果銷韓卡關 防檢局：兩部分著手 恐趕不上芒果季

2018-05-03 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



台灣芒果是我國重要的外銷水果，去年外銷南韓，因韓方藥檢規定改變卡關，農民與外銷業者奔走一年沒獲得我國政府正面回應，眼看著今年芒果季即將展開，憂心向外陳情。

台灣芒果是我國重要的外銷水果，去年外銷南韓，因韓方藥檢規定改變卡關。聯合報系資料照／記者胡經周攝影 分享 facebook

農委會防檢局表示，為解決台灣芒果外銷南韓卡關問題，分為兩個部分著手進行，一則請農藥業者盡快提出申請；另外則是防檢局向韓方申請海外實驗室，若我國的實驗室獲得南韓認可，外銷的芒果先在國內檢驗後，帶著我國檢驗報告入關即可，節省通關上市時間，最快月底會有結果，但不見得能搭上今年的芒果季。

農委會防檢局長馮海東表示，由於南韓實施熱帶水果農藥殘留標準正面表列制度，為了符合南韓的標準，現階段已經有相關的農藥業者提出申請，有些跨國公司正在申請新藥核准中；現階段我國已與韓方交涉，但韓方審查需要一定的時間，今年的芒果季，恐怕會搭不上。

馮海東表示，去年6月份，台灣芒果外銷南韓分別被驗出依普同(殺菌劑)、克凡派(殺蟲劑)農藥殘留，一但被檢出殘留超標，業者再出口時，就會優先被檢查；因此我國先向韓方申請海外實驗室，一旦審核過關，韓方承認我國的海外實驗室，就會讓外銷業者先在國內檢驗，在南韓通關時檢附國內的檢驗報告，先放行再抽驗，我國外銷業者只要帶著檢驗報告去即可；實際上也還是有外銷業者，順利外銷芒果到南韓去。

他表示，若韓方沒有通過我國的海外實驗室，會直接先扣住商品，在邊境就會進行檢驗，檢驗至少要4個工作天，芒果這種熱帶漿果類水果，4天的延遲，將會縮短上市上架的時間，也會降低商品價值。他表示，最快本月底韓方會有結果，但是否能搭得上今年的芒果季，就要看後續韓方的時程。

至於去年芒果除了外銷卡關以外，去年銷往大陸的芒果也有連續5批遭到廈門檢驗檢疫局，檢驗出溴氰菊酯殘留超標批遭到退運。馮海東表示，芒果問題與南韓政府交涉，但與大陸因為兩岸的現況極凍，雙方產品有不合格案件仍會相互通報，但其他就沒有特別的交涉，不論是農民或進出口商，都應該遵守輸入國的防檢疫規定，才能減少損失。