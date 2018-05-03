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花博公車遭挾持？總統視察花博緊急應變演習

2018-05-03 11:09聯合報 記者黑中亮╱即時報導

在一開場驚人的爆炸聲中，花博公車上成為演習重點，針對所可能發生公車被挾持，歹徒放置爆列物等情況，展開緊急應變演習，總統蔡英文上午更親臨觀看整個演練過程，了解台中市如何因應「2018台中世界花卉博覽會」期間可能遭遇複合式災害，藉由軍、政、民共同齊心合作，實地進行陸空寫實的災害防救演練。

上午在台中市麗寶樂團的演習，由於過程逼真，總統蔡英文全場都目不轉睛地觀看整個演練過程，特別是一開始的花博接駁公車遭歹徒挾持人質，警消聯手進行偵蒐脫困，以及爆裂物的處理解危，不但肯定所有演習單位的英勇救災表現及精實訓練，更表示台中市在市長林佳龍的帶領下，能充分做好扎實的災害防救能力，共同迎接今年台中世界花卉博覽會的任務挑戰。

演習指揮官林佳龍說，台中花博今年11月隆重登場，花博園區內遊客的安全是政府責無旁貸的工作，在經過上午演習，除展現市府平日整備成效，以台中市過去投入台南震災以及今年花蓮震災的經驗，做好災害防救的每一個細節，重新驗證「防災重於救災、離災優於防災」的理念。

台中市消防局表示，演練內容除假想花博展期間發生園區植物及生物病疫情應變、花博接駁公車人質挾持外，並模擬發生地震搶救、建築物倒塌人命搜救、大量傷病患醫療救護、毒性化學物質搶救、土石流警戒、傳染病防治、收容安置、物資調度及災害復原等情境，演習過程逼真、確實。

總統蔡英文上午親臨督導觀看台中花博的消防災害防救演練。記者黃仲裕／攝影
總統蔡英文上午親臨督導觀看台中花博的消防災害防救演練。記者黃仲裕／攝影
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總統蔡英文上午親臨督導觀看台中花博的消防災害防救演練。記者黃仲裕／攝影
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總統蔡英文上午親臨督導觀看台中花博的消防災害防救演練。記者黃仲裕／攝影
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演習花博公車蔡英文

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