芒果季展開外銷南韓卡卡？ 農民業者跳腳向行政院陳情

2018-05-03 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



去年，我國芒果外銷因中國與南韓同時檢驗出農藥殘留而受挫，導致芒果回銷台灣，造成夏季水果價格大跌；今年芒果季即將展開，外銷困境未解決，外銷業者與芒果農民急跳腳，聯合向行政院陳情，但業者與農民表示，今年芒果恐怕還是出不去。

其中，去年6月份，台灣芒果外銷南韓分別被驗出依普同(殺菌劑)、克凡派(殺蟲劑)農藥殘留，這兩種藥物，在國內都是合法用藥，殘留容許量分別是2.0ppm和0.5ppm，但民國105年12月31日開始，南韓針對熱帶水果農藥殘留標準，改採為正面表列，因此絕大多數的熱帶水果的標準都變得異常嚴格，或者沒有訂殘留標準，因此國內芒果外銷南韓，這兩項藥物必須0.1ppm，也就是所謂的零檢出，變成在芒果在我國檢驗合格，但在南韓卻不合格。

羅姓外銷業者表示，日韓都改採正面表列，但日本外銷可用的藥物有400多種(非僅芒果)，南韓核准使用的藥物僅有47種(非僅芒果)﹐芒果上能用的不到10種，但南韓政府開了一條路，各國可以自行向南韓登記我國農藥使用情形，由南韓審核，但從去年就反映到現在，新的一年芒果季即將展開，政府遲遲沒有下文；他直言，每年南韓進口了7000多公噸的梨子來台，還有大量的蘋果，在貿易對等的情況下，應該可以與南韓再溝通。

羅先生表示，南韓是台灣熱帶水果外銷非常有潛力的市場，日本因為經濟萎縮，日本人消費也緊縮、不敢花錢，但南韓前幾年採購台灣水果，已經逐漸超越日本，但因為藥檢規定，他所屬的公司去年已經不敢賣南韓，由於南韓政府審查農藥至少耗時半年，政府不作為，今年鐵定來不及，可以預見的是，今年台灣芒果外銷南韓，可能也不敢出去。

台南愛文芒果張姓農民表示，農民反映很多次，甚至把陳情書送交行政院，但都沒有獲得回應；他說，泰國也有很多芒果賣到南韓去，主要是泰國政府主導向南韓登記申請，但我國卻叫農藥商自己去申請，一種藥物成分有數十家業者生產產品，「應該叫哪家農藥業者去登記？」