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小水力發電27處潛力場址 將在地供電

2018-05-02 20:45中央社 台北2日電

農委會農田水利處副處長陳衍源表今天示，配合經濟部修正的「再生能源發展條例」草案鼓勵小水力發電，擬於本週在農業綠能專網公布27處潛力場址，推動在地發電、在地使用。

陳衍源說，小水力發電的發電模式裝置容量定義在2萬瓩以下，預計本週公布在農委會的農業綠能專網上的27處潛力場址，多數在1000瓩以下，並要送經濟部評估，未來可能由經濟部、農田水利會，或是民間廠商施作，都會採公開招標方式執行。

以上27處分布在新竹1處、南投3處、雲林2處、嘉南4處、高雄3處、屏東1處、台東11處及花蓮2處。

為了讓民眾了解小水力發電的作用規模，陳衍源舉例，27處之外，位處台東縣海端鄉的關山圳小水力發電設施，利用卑南溪引入關山圳的穩定水量及高低落差大進行發電，預計今年與民間業者合作完成開發。

以上案例規劃設置1組水輪機，裝置容量為0.8 MW（800瓩），以每年發電時數6000小時計算，估計1年可發電480萬度，約可供1200多戶家庭民生用電需求。

他補充，目前農田水利會完成初步盤點的潛力場址27處中，將先選出2處推動示範場址，7月底會完成初步評估，以利施作；小水力發電規劃以在地發電、在地使用的方向進行，例如供應農田水利會水利設施所需用電、鄰近道路路燈照明供電，或是鄰近農田農業設施，像是溫室等所需用電等。

此外，農田水利會近32年來已經建置5座水利發電廠，規模比較大，包含民國75年台中農田水利會設置的后里圳低落差示範電廠，每年發電量度數約62萬度。

還有嘉南農田水利會自91年起運用圳路特性，陸續設置烏山頭電廠、西口電廠及八田電廠，以及台東農田水利會設置的卑南小水力發電廠。

合計農田水利會已興建的以上5座發電廠，每年發電量約9442萬度，年售電金額約新台幣1.72億元。

農田水利會台東農委會

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