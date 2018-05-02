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移民署東南亞語熱線諮詢 5月再增時段

2018-05-02 19:20中央社 台北2日電

為便利在台新住民使用「外來人士在台生活諮詢服務熱線」，移民署今天表示，自5月起延長印尼語、泰國語及柬埔寨語的諮詢服務時段，提供更友善、便捷和即時服務。

移民署今天發布新聞稿表示，為落實移民輔導、加強熱線諮詢服務品質及效能，透過「外來人士在台生活諮詢服務熱線0800-024-111」熱線服務，提供免費的國語、英語、日語24小時全年無休諮詢服務。

其中，東南亞語服務部分，原提供越南語週間（不含國定例假日及其他休息日）上午9時至下午5時的諮詢服務；印尼語、泰語及柬埔寨語則為週間下午1時至5時的服務。

移民署指出，為讓印尼、泰國及柬埔寨新住民能更便利使用諮詢熱線，即時獲得所需生活資訊和協助，自5月起延長印尼語、泰語及柬埔寨語的諮詢服務時段，均為週間（不含國定例假日及其他休息日）上午9時至下午5時。

同時，諮詢熱線的東南亞語客服人員，也都是由新住民擔任，他們除提供專業諮詢服務外，還能給予來電的新住民心理支持。

移民署指出，舉凡生活資訊、簽證、入出境、停居留法令、通譯、工作、教育、稅務、健保、交通、人身安全、醫療衛生、子女教養、生活適應等問題，都可利用諮詢專線求助，一通來電、全程服務。

擔任泰語客服的李秀金表示，經常接到泰籍新住民來電詢問哪裡可以學中文、煮菜、考駕照和認識家鄉新住民等疑問，藉由熱線諮詢而獲得相關資訊，在來台生活人生地不熟之際，聽到家鄉語言提供協助讓他們備感貼心。

新住民移民印尼

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