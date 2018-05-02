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燒不完的敬鵬大火：政府工安失效，工廠應付了事

新屋大火僅1人記過 監委要桃市重新檢討

2018-05-02 16:51中央社 台北2日電

104年的桃園新屋大火造成6名消防人員喪生，監委高鳳先今天表示，桃園市政府放任大型違建非法存在及違規營業20年，但市府16名違失人員，僅1名約僱人員被記過，應重新檢討。

桃園市新屋保齡球館104年1月20日凌晨發生火災，由於變電箱爆炸起火，桃園市消防局派出84人前往搶救，卻因現場發生閃燃，造成6名消防人員來不及逃生，另有一消防人員受傷，殉職者年紀都在21至29歲，後經監察院調查發現，此處為20年的違建。

新屋大火案的調查監委高鳳仙今天透過新聞稿表示，過去桃園縣政府城鄉發展局、工務局、農業局、新屋鄉公所放任發生火災的大型違建非法存在於農地，時間長達20年，期間做為「亞洲保齡球館」、「新亞洲游泳池」、「佳宜音樂餐坊」、「電動玩具店」等各式不符合法規的用途。

高鳳仙指出，桃園縣府及新屋鄉公所歷來對違建沒有切實進行查報、稽查，並勒令拆除，甚至於103年間查報本案建違時，縣府及鄉公所承辦人員均將違建類別錯誤登載，經檢方以涉犯偽造文書罪提起公訴。

高鳳仙說，新屋大火案發生後，桃市府雖曾議處9名人員，但僅將拆除科約僱人員記過1次，其他人僅給予申誡或書面警告等非常輕微的處分。監察院106年10月5日提出調查報告及糾正案，詳列16名失職人員的違失情節，請桃市府重新檢討議處。

她說，但桃市府4月30日發布新聞稿，竟仍對7人不處分，並維持9人的原處分，沒有1人因監察院糾正案而給予處分或加重處分，顯然不適當，處分是否過輕，應該再加以檢討。

她表示，新屋大火案所造成的嚴重傷亡及違失情節十分嚴重，希望桃園市府能重新檢討並追究相關人員的違失責任給予適當議處，才能杜絕類似悲劇發生。

違建監察院火災

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