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漠視幼兒園多起虐童案？民代批「恐龍教育局長」

2018-05-02 12:26聯合報 記者鄭維真╱即時報導

國民黨台南市議員林燕祝今總質詢時，送了一隻恐龍氣球給台南市教育局長陳修平，形容她...
國民黨台南市議員林燕祝今總質詢時，送了一隻恐龍氣球給台南市教育局長陳修平，形容她是恐龍局長。記者鄭維真／攝影
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日前台南永康某私立幼兒園陸續傳出虐童案件，國民黨台南市議員林燕祝今在議會總質詢時替家長及孩童發聲，部分家長也坐在樓上旁聽席高舉抗議看板，林燕祝抨擊教育局長陳修平輕罰業者，沒有積極強勢處理，要求應停招，更送上一隻恐龍氣球給陳，形容她是恐龍局長。

陳修平澄清，教育局並未縱容業者，全案依法行政，除了積極稽查之外，也在法令範圍內做出最重懲處，開罰3萬元，絕無怠惰疏忽之情事。

一名幼兒園家長指出，孩子今年2月初遭同學推擠撞到頭部，回家出現嘔吐，並說自己眼睛看不見，老師事後宣稱他是自己撞到，不僅說話不誠實，調閱監控器還發現老師明明在旁，卻袖手旁觀。家長說，最近孩子又說眼睛看不到，昨趕緊安排做核磁共振，「現在最大心願是孩子能平安長大，並還給孩子及家長一個公道」。

「市府當靠山、局長真恐龍、業者無所懼！」林燕祝表示，教育局於今年3月1日接獲不當管教投訴，隔天進行稽查及相關作為，查獲該園師生比不符，依幼兒教育及照顧法責令限期改善，後來查調不當管教相關影片，發現園方教保服務人員確實有不當管教，於3月9日依幼教法裁罰3萬元，並限期改善。林指，後續市府又查出混齡、飲用水設備未確實維護、違章建築、廁所沒隔間、未有環境消毒等紀錄，但市府都僅限期改善，抨擊態度消極。

園方表示，事件發生後已向家長道歉，並且都有接受懲處，兩名老師也都離職，被市府要求限期改善的部分也都有改善。

代理市長李孟諺表示，同仁處理事情都依法行政，有些法令不夠完備，若依照法令處理與社會期待有很大落差，會找大家一起研商。針對該幼兒園案件，市府會加強聯合稽查。

日前永康某私立幼兒園傳出虐童案件，國民黨台南市議員林燕祝今總質詢時替家長及孩童發...
日前永康某私立幼兒園傳出虐童案件，國民黨台南市議員林燕祝今總質詢時替家長及孩童發聲，部分家長也坐在樓上旁聽席高舉抗議牌子。記者鄭維真／攝影
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國民黨台南市議員林燕祝（左）今總質詢時，送了一隻恐龍氣球給台南市教育局長陳修平（...
國民黨台南市議員林燕祝（左）今總質詢時，送了一隻恐龍氣球給台南市教育局長陳修平（右），形容她是恐龍局長。記者鄭維真／攝影
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