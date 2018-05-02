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沃草／民間團體抗議新身分證：刪配偶欄就是鼓勵婚外情

2018-05-02 10:44聯合新聞網 沃草

【沃草記者／廖昱涵】

數個民間團體痛批新版身分證若隱藏配偶、父母欄，身分證根本變健保卡，甚至容易造成愛...
數個民間團體痛批新版身分證若隱藏配偶、父母欄，身分證根本變健保卡，甚至容易造成愛情騙子橫行。（攝影／廖昱涵）
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新版身分證到底需不需要保留性別、父母、配偶欄？內政部近日舉辦身分證再設計活動，為了鼓勵創意設計，僅規定需有姓名、身分證字號、照片、生日，其餘欄位自由增減，作為未來設計參考。但此比賽引起民團不滿，昨（1）日數個民間團體集結於內政部前抗議，痛陳沒有配偶等欄位就是鼓勵婚外情、容易遇到愛情騙子、身分證變健保卡。

數個民間團體「對策研討會」、高雄市家長聯盟、守護臺灣聯盟等，昨日集結約數十名民眾至內政部前抗議新版身分證設計比賽沒有強制揭露性別，配偶等欄位。

抗議人士演起行動劇，影射內政部對票選活動作品「嶼民在地」灌水。而帶著總統蔡英文面具的演員，因身分證沒有配偶、國籍，遭到已婚者欺騙感情，甚至面臨軍人因為身分證上沒有國籍而不願保護她的情況。戲劇最後，演員將身分證道具露出國籍、性別、配偶、父母，周遭的工作人員邊看邊歡呼。

經記者觀察，今日民團所使用的道具（上圖）與自稱「愛家」的反同團體下一代幸福聯盟先...
經記者觀察，今日民團所使用的道具（上圖）與自稱「愛家」的反同團體下一代幸福聯盟先前使用的居然一模一樣。（攝影／廖昱涵）
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對策研討會主席余聖理表示，支持十年一換身分證和電子化，但要「刪除父母、性別、配偶欄我們很震驚」，認為性別、配偶、父母欄要強制揭露。

對於刪除配偶欄，余聖理表示，如果身分證上沒有配偶欄，如果遇到愛情騙子也無從比對，等同鼓勵已婚男女去進行婚外情的行為，指出「配偶欄對於確認感情狀態是有意義的」。且身分證對於其他證件有指導作用，可能會讓證件和各大網站都跟進，這樣不好。

余聖理雖認同可用身分證字號判斷性別，但「不夠顯眼、很細、很小、很容易看錯」。他也引用法國女性主義學者西蒙波娃所撰寫的書籍《第二性》表示，如此一來就是鼓勵男性為第一性、女性為第二性。

但活動中一度有路過民眾對抗議訴求加以反駁，反遭守護台灣聯盟代表魏小姐嗆：「不要破壞社會善良風俗」。一旁參與抗議的中年男子也對著民眾大罵：「變態啊」。

至於國籍欄，余聖理表示，國籍是依照《憲法》規定，「我們是守法公民，要尊重《憲法》」。他指出，政府受到錯誤判斷影響，以為這樣可以取得民心，結果被罵翻，大家都是傾向要保留原有的欄位。

會後記者詢問為何新聞稿指出保留父母、配偶欄的姓名資訊就可以發揮緊急聯絡的需求？余聖理回應：「可以打電話去找到他的父母」但遭記者質疑身分證上沒有電話，再者有聯絡資訊的話，可以直接打過去找當事人親屬即可，身分證中的姓名資訊似乎沒有起到作用？余聖理一時無法回應。

在旁參與抗議的中年男子則急著跳出來高分貝表示：「身分證就是要證明身份，你性別、配偶、父母都沒有了，要怎麼證明身份？」另一位中年男子也跟著附和：「這樣犯罪才會無所遁形！臺灣為何這麼安定？就是有好的制度，我們要留下來。誰最想要隱藏身份？」但眼見無人回應，他便自答：「作奸犯科的人！這樣隱藏起來是在助長犯罪。」

余聖理最後坦承，緊急聯絡人的理由其實不夠強烈，但對於聯絡多少有幫助，還是有起到作用。因為其他團體的討論中都沒有提到這樣的功能，所以他們才會刻意提出來。

身分證內政部

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